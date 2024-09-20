Нестабільність на клітинному рівні: вчені дізналися причину появи зморшок на нашому тілі

Багато людей йдуть на багато що, щоб позбавити свою шкіру зморщок різними засобами, але науці досі не були точно відомі процеси їхньої появи. Однак тепер учені змогли розгадати їх і отримали низку найважливіших знань, що мають велике значення.

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Група дослідників з POSTECH успішно відтворила зморшкуваті структури в біологічних тканинах in vitro, що знаменує собою значний прогрес у розумінні механізмів їхнього формування. Вчені сподіваються, що поняття процесів виникнення зморшок зможе дати їм низку підказок для розроблення методів боротьби з віком, що неухильно настає, і навіть створення нових органів, пише ScienceDaily.

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Дослідження професора Донг Сунг Кіма і його колег, опубліковане 19 серпня в журналі Nature Communications, дає критичне уявлення про зморшки не тільки на шкірі, а й у таких органах, як мозок і кишківник, де такі структури також відіграють найважливішу роль у регулюванні клітинної активності та загальної функції органів. Біологічні зморшки традиційно вивчали на тваринних моделях, як-от плодові мушки та миші, через складність їхнього відтворення in vitro. Однак команда POSTECH подолала цю перешкоду, розробивши модель епітеліальної тканини, що повністю складається з людських епітеліальних клітин і позаклітинного матриксу (ECM).

За допомогою пристрою, здатного прикладати зусилля, що стискають, вони відтворили зморшки in vitro, які дуже схожі на ті, що спостерігаються в різних тканинах людини, як-от шкіра і кишечник. Під час експериментів команда дослідників виявила, що на процес утворення зморшок сильно впливають такі чинники, як структура ECM, що лежить в основі тканини, і зневоднення.

Результати досліджень засвідчили, що стискальні сили, прикладені до епітеліального шару, призводять до механічної нестабільності ECM, внаслідок чого утворюються зморшки. Дегідратація ECM додатково сприяла розвитку зморшок, що спостерігається під час старіння шкіри. Це дослідження є новою механобіологічною моделлю для розуміння процесу утворення зморшок і має значний потенціал для застосування в регенеративній медицині, ембріології та навіть косметиці.

Професор Донг Сунг Кім наголосив на потенційному впливі цього дослідження, заявивши: "Ми розробили платформу, яка може відтворювати різні структури зморщок у живій тканині без необхідності проведення випробувань на тваринах". Ця технологія не лише забезпечує більш гуманну альтернативу традиційним випробуванням, а й дає змогу в режимі реального часу отримувати зображення і точно спостерігати за процесами утворення зморшок, які важко зафіксувати звичними методами.

Ця наукова робота може прокласти шлях до вдосконалення методів лікування старіння шкіри, поліпшення технологій загоєння ран і навіть створення штучних органів. Такий прогрес відіграє важливу роль у різних галузях медицини, а його потенційне комерційне застосування може варіюватися від засобів проти старіння до регенеративних методів лікування.

Раніше Фокус писав про плани вчених друкувати органи індивідуально під кожного нужденного. Озброївшись новітніми технологіями і знаннями, дослідники сподіваються вже незабаром надрукувати серця з клітин людини і вже вибрали незвичайного кандидата для його тесту.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зупинити відторгнення пересаджених органів за допомогою нового методу. Запропонувавши незвичайний спосіб зупинити атаку імунної системи на пересаджені органи, вчені сподіваються, що він позбавить майбутніх пацієнтів від необхідності постійно приймати небезпечні ліки.

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