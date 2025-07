"Святий Грааль" механіки старіння: чому насправді шкіра зморщується з віком

Не секрет, що з віком шкіра зморщується у всіх людей, але наукове пояснення причин цього явища, ймовірно, складніше, ніж вважалося. Тепер учені вважають, що їм вдалося розкрити секрет механіки людської шкіри.

Related video

Коли йдеться про старіння людської шкіри й появу зморшок, дерматологи зазвичай посилаються на цілу низку чинників, зокрема генетику, ультрафіолетове випромінювання і супутні патологічні стани. Однак більшість доказів на користь теорій про зморшки шкіри ґрунтується на дослідженнях, де для оцінки змін дермального шару з плином часу використовувалося комп'ютерне моделювання, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водночас зовсім небагато експериментів насправді включають перевірку теорій на реальних зразках шкіри. У новому дослідженні команда з Бінгемтонського університету вирішила виправити ситуацію.

Як утворюються зморшки

Результати нового дослідження являють собою перший у своєму роді переконливий аналіз, що пропонує напрочуд просте пояснення того, як саме утворюються зморшки. Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials і припускають, що вся справа в русі.

За словами співавтора дослідження, біомедичного інженера Гая Германа, їм із командою вдалося отримати переконливі експериментальні докази фізичного механізму старіння. Команда називає відкриття "Святим Граалем" для механіки шкіри, особливо в контексті багатомільярдної індустрії, присвяченої всіляким дерматологічним процедурам, багато з яких є фіктивними.

Щоб краще зрозуміти властивості шкіри, команда набрала групу добровольців віком від 16 до 91 року. Далі вони використовували тензометр із низьким зусиллям для розтягування невеликих смужок шкіри, імітуючи повсякденні навантаження, що впливають на найбільший людський орган.

Чому утворюються зморшки?

Результати вказують на те, що при розтягуванні шкіри в одному напрямку вона також скорочується і в іншому. З віком ці скорочення стають дедалі сильнішими, внаслідок чого й утворюються зморшки. Герман порівняв цю динаміку з популярною еластичною дитячою іграшкою.

За словами Германа, шкіра поводиться подібно до пластиліну: якщо розтягнути її горизонтально, вона також стиснеться і в іншому напрямку — стане тоншою. З віком це скорочення лише посилюється — якщо шкіра занадто стиснута, вона прогинається — так утворюються зморшки.

Вчені також виявили, що з віком шкіра стає дещо "нестабільною", і "вона трохи деградує". Експеримент також показав, що шкіра розтягується в поперечному напрямку сильніше, що і призводить до утворення зморшок. Основна причина в тому, що людська шкіра не перебуває в стані стресу — насправді вона трохи розтягнута. Отже, в самій шкірі діють внутрішні сили, які і є рушійною силою появи зморшок

Команда також дійшла висновку, що у людей з фізично активною професією, наприклад, будівельників, шкіра, ймовірно, буде більш віковою і зморшкуватою, ніж в офісних працівників. Утім, учені визнають, що механічний вплив чинить найбільший вплив на первісну появу зморшок, але інші чинники, такі як гормональний дисбаланс і вплив сонця, також відіграють важливу роль.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали пози сну, які утворюють зморшки на обличчі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.