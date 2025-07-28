Воин выходного дня: всего одной-двух тренировок в неделю оказалось достаточно

Результаты крупного исследования показали, что еженедельные тренировки можно вместить всего в два дня активности. Такой подход может значительно снижать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с диабетом.

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Авторы научного исследования выяснили, что людям с диабетом 2-го типа не обязательно распределять 150 минут рекомендованной активности на всю неделю. Такие рекомендации обычно направлены на снижение уровня риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности по этим же причинам. Эксперты подчеркивают, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти среди взрослых, страдающих диабетом, пишет New Atlas.

Всего два дня занятий в неделю называют методом “воина выходного дня”, который привлекает все больше и больше людей за последние пять лет. Ранее исследования показывали, что тренировки по выходным снижают риск преждевременной смерти. Также предыдущие работы показали, что взрослые, которые втискивали все свои тренировки в два выходных дня, получали такую же пользу для сердца, как и те, кто распределял свою активность на всю неделю.

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В рамках нового исследования ученые изучили привычки 51 650 взрослых с диабетом. Участники эксперимента были разделены на четыре группы. В первую группу попали неактивные (без еженедельных тренировок), недостаточно активные (менее 150 минут в неделю), “воины выходного дня” более 150 минут в неделю за один-два сеанса) и те, кто на тренировки ходил регулярно (более 15 минут, распределенных на три или более сеансов).

Результаты исследования вывели на первое место “воинов выходного дня”. У них получилось снизить риск смерти по любым причинам на 21%, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 33%.

Известно, что регулярные физические упражнения помогают контролировать уровень сахара в крови, но многие диабетики сталкиваются с трудностями. К примеру, инвалидность, дискомфорт в суставах, боль из-за невропатии и другие сопутствующие диабету заболевания.

“Полученные данные могут изменить наше отношение к физическим упражнениям. Это открытие может помочь большему количеству людей следить за своим здоровьем, не испытывая подавленности от жестких правил”, - говорится в статье.

Но у нового исследования также имеются и некоторые ограничения. К примеру, в исследовании участвовали только люди с диабетом 2 типа. Также авторы опирались на информацию, которую предоставляли участники самостоятельно. Поэтому время тренировок остается приблизительным.

В это же время исследование действительно показало, что ежедневные тренировки не обеспечивают большую защиту и пользу для организма, чем выполнение всех упражнений за один или два сеанса. Хотя регулярность – частота и распределение – остаётся официальным ориентиром для получения максимальной пользы от физической активности, это исследование показывает, что общий объем может быть важнее с точки зрения показателей, связанных со смертностью.

Напомним, ученые выяснили, что модные диеты запускают эффект "йо-йо". Новое исследование показало, что модные западные диеты, которые люди часто чередуют с перееданием, запускают эффект “йо-йо”. Также они нарушают микрофлору кишечника и работу мозга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.