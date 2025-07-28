Воїн вихідного дня: всього одного-двох тренувань на тиждень виявилося достатньо

Результати великого дослідження показали, що щотижневі тренування можна вмістити всього у два дні активності. Такий підхід може значно знижувати ризик смерті від серцево-судинних захворювань у дорослих з діабетом.

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Автори наукового дослідження з'ясували, що людям із діабетом 2-го типу не обов'язково розподіляти 150 хвилин рекомендованої активності на весь тиждень. Такі рекомендації зазвичай спрямовані на зниження рівня ризику смерті від серцево-судинних захворювань і загальної смертності з цих же причин. Експерти підкреслюють, що серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смерті серед дорослих, які страждають на діабет, пише New Atlas.

Усього два дні занять на тиждень називають методом "воїна вихідного дня", який привертає все більше і більше людей за останні п'ять років. Раніше дослідження показували, що тренування у вихідні знижують ризик передчасної смерті. Також попередні роботи показали, що дорослі, які втискували всі свої тренування у два вихідні дні, отримували таку ж користь для серця, як і ті, хто розподіляв свою активність на весь тиждень.

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У рамках нового дослідження вчені вивчили звички 51 650 дорослих із діабетом. Учасників експерименту було розділено на чотири групи. До першої групи потрапили неактивні (без щотижневих тренувань), недостатньо активні (менш як 150 хвилин на тиждень), "воїни вихідного дня" — більш як 150 хвилин на тиждень за один-два сеанси) і ті, хто на тренування ходив регулярно (більш як 15 хвилин, розподілених на три або більше сеансів).

Результати дослідження вивели на перше місце "воїнів вихідного дня". У них вийшло знизити ризик смерті з будь-яких причин на 21%, а від серцево-судинних захворювань — на 33%.

Відомо, що регулярні фізичні вправи допомагають контролювати рівень цукру в крові, але багато діабетиків стикаються з труднощами. Наприклад, інвалідність, дискомфорт у суглобах, біль через невропатію та інші супутні діабету захворювання.

"Отримані дані можуть змінити наше ставлення до фізичних вправ. Це відкриття може допомогти більшій кількості людей стежити за своїм здоров'ям, не відчуваючи пригніченості від жорстких правил", — ідеться в статті.

Але у нового дослідження також є і деякі обмеження. Наприклад, у дослідженні брали участь тільки люди з діабетом 2 типу. Також автори спиралися на інформацію, яку надавали учасники самостійно. Тому час тренувань залишається приблизним.

Водночас дослідження справді показало, що щоденні тренування не забезпечують більшого захисту та користі для організму, ніж виконання всіх вправ за один або два сеанси. Хоча регулярність — частота і розподіл — залишається офіційним орієнтиром для отримання максимальної користі від фізичної активності, це дослідження показує, що загальний обсяг може бути важливішим з точки зору показників, пов'язаних зі смертністю.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що модні дієти запускають ефект "йо-йо". Нове дослідження показало, що модні західні дієти, які люди часто чергують із переїданням, запускають ефект "йо-йо". Також вони порушують мікрофлору кишечника і роботу мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.