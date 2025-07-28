Токсичный макияж: почему косметика и временные татуировки действительно опасны для детей

Новое расследование показало, что младенцы и малыши регулярно подвергаются воздействию косметических средств для взрослых. Речь идет о различных средствах, в том числе лаков для ногтей, косметики, духов и временных татуировок.

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Нанесение косметики, ароматических спреев, лаков для ногтей и татуировок хной детям может показаться безобидным, однако наука показывает более тревожную картину. По словам исследователей, кожа младенцев и детей биологически отличается от кожи взрослого: она тоньше, лучше впитывает влагу и все еще развивается, пишет Science Alert.

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Опасность для здоровья детей

По словам профессора анатомии Адама Тейлора из Ланкастерского университета, воздействие определенных средств может привести к немедленным проблемам, в том числе:

раздражение;

аллергические реакции;

гормональные нарушения.

Отметим, что проблема не нова: исследование 2019 года показало, что каждые два часа один ребенок попадает в больницу из-за случайного контакта с косметическими средствами, и это только в США.

Кожа новорожденного имеет такое же количество слоев, как и кожа взрослого, но эти слои тоньше до 30%. Этот более тонкий барьер облегчает проникновение веществ, в том числе химических, в глубокие ткани и кровоток.

Молодая кожа также имеет более высокое содержание воды и производит меньше кожного сала. Это делает ее более склонной к потере воды, сухости и раздражению, особенно при воздействии ароматизаторов или кремов, не разработанных для младенцев.

Микробиом кожи — защитный слой и полезных микробов, но он требует времени для развития. Уже к трем годам кожа ребенка завершает формирование первого в жизни микробиома. Но до этого времени средства, наносимые на кожу, могут нарушить этот тонкий баланс. В период полового созревания структура кожи и микробиом снова меняются, изменяя ее реакцию на средства.

Исследование также показало, на маленьких детях часто использовали бронзаторы и лаки для ногтей — увы, эти продукты часто содержат вредные или даже канцерогенные химические вещества, такие как формальдегид, толуол и дибутилфталат.

Например, толуол — известный нейротоксин, а дибутилфталат — эндокринный разрушитель, который может нарушать гормональную функцию, потенциально влияя на рост, развитие и фертильность. Оба вещества легче проникают через тонкую и проницаемую кожу младенцев. Даже небольшое воздействие формальдегида уже связали с более высоким уровнем инфекций нижних дыхательных путей у детей.

Раздражающие ингредиенты

Результаты исследований показывают, что каждый третий взрослый в США испытывает кожные или респираторные симптомы после воздействия ароматизированных продуктов. Если кожа взрослых людей реагирует, то неудивительно, что новорожденные и дети с формирующейся иммунной системой подвергаются еще большему риску. В то же время парфюмерия часто содержит спирт и летучие соединения, которые сушат кожу, вызывая покраснения, зуд и дискомфорт.

Отметим, что некоторые ингредиенты средств по уходу за кожей также изучались на предмет их способности влиять на гормоны, вызывать аллергию или создавать долгосрочные проблемы со здоровьем:

алкилфенолы (используются в косметике и моющих средствах) — могут нарушать гормональную активность;

триклозан и другие противомикробные препараты — могут влиять на гормоны щитовидной железы и способствуют развитию устойчивости к антибиотикам;

бисфенолы (используются в упаковке) — связаны с гормональными нарушениями;

циклосилоксаны (D4 и D5) могут накапливаться в организме и влиять на гормональный баланс;

этаноламины могут реагировать с другими ингредиентами, образуя нитрозамины — некоторые считаются потенциальными канцерогенами;

парабены — консерванты, имитирующие эстроген, хотя некоторые исследования показали минимальный риск в низких дозах;

фталаты, используемые в ароматизаторах и пластике, связаны с репродуктивной токсичностью, особенно при воздействии в раннем возрасте;

бензофенон в солнцезащитных кремах могут выступать аллергенами.

Отметим, что многие из этих ингредиентов разрешены в регулируемых концентрациях, однако ученые предупреждают, что "коктейль из этих веществ" может существенно навредить людям.

Опасность временных татуировок

Временные татуировки, особенно черной хной, популярны в праздники, но они не всегда безопасны. Исследования показывают, что черная хна — частая причина контактного дерматита у детей и может содержать химическое вещество, одобренное для использования в красках для волос, но не для непосредственного нанесения на кожу.

Воздействие черной хны может вызвать серьезные аллергические реакции, а в редких случаях, и рак. У людей также может развиться гипопигментация — бледные пятна, где цвет теряется. Ученые также обеспокоены тем, что у детей, подвергшихся воздействию черной хны, в будущем может развиться более серьезные реакции, если они будут использовать краски для волос.

"Натуральные" продукты также опасны

Продукты, рекламируемые как "натуральные" или "чистые", также могут вызывать аллергические реакции. Например, прополис (пчелиный клей) содержится во многих натуральных средствах по уходу за кожей, но вызывает контактный дерматит у 16% детей.

Более того, исследование показало, что в каждом "натуральном" средстве по уходу за кожей содержится 4,5 контактных аллергена. Более того, даже заявление "дерматологически протестировано" не гарантируют безопасность — такая пометка лишь означает, что продукт протестирован на коже.

Ранее Фокус писал о том, почему на самом деле кожа морщится с возрастом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.