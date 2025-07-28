Токсичний макіяж: чому косметика і тимчасові татуювання справді небезпечні для дітей

Нове розслідування показало, що немовлята і малюки регулярно піддаються впливу косметичних засобів для дорослих. Йдеться про різні засоби, зокрема лаки для нігтів, косметику, парфуми й тимчасові татуювання.

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Нанесення косметики, ароматичних спреїв, лаків для нігтів і татуювань хною дітям може здатися нешкідливим, проте наука показує більш тривожну картину. За словами дослідників, шкіра немовлят і дітей біологічно відрізняється від шкіри дорослого: вона тонша, краще вбирає вологу і все ще розвивається, пише Science Alert.

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Небезпека для здоров'я дітей

За словами професора анатомії Адама Тейлора з Ланкастерського університету, вплив певних засобів може призвести до негайних проблем, зокрема:

подразнення;

алергічні реакції;

гормональні порушення.

Зазначимо, що проблема не нова: дослідження 2019 року показало, що кожні дві години одна дитина потрапляє в лікарню через випадковий контакт із косметичними засобами, і це тільки в США.

Шкіра новонародженого має таку ж кількість шарів, як і шкіра дорослого, але ці шари тонші до 30%. Цей тонший бар'єр полегшує проникнення речовин, зокрема хімічних, у глибокі тканини та кровотік.

Молода шкіра також має вищий вміст води та виробляє менше шкірного сала. Це робить її більш схильною до втрати води, сухості та подразнення, особливо під впливом ароматизаторів або кремів, не розроблених для немовлят.

Мікробіом шкіри — захисний шар і корисних мікробів, але він потребує часу для розвитку. Уже до трьох років шкіра дитини завершує формування першого в житті мікробіому. Але до цього часу засоби, що наносяться на шкіру, можуть порушити цей тонкий баланс. У період статевого дозрівання структура шкіри та мікробіом знову змінюються, змінюючи її реакцію на засоби.

Дослідження також показало, що на маленьких дітях часто використовували бронзатори та лаки для нігтів — на жаль, ці продукти часто містять шкідливі або навіть канцерогенні хімічні речовини, такі як формальдегід, толуол і дибутилфталат.

Наприклад, толуол — відомий нейротоксин, а дибутилфталат — ендокринний руйнівник, який може порушувати гормональну функцію, потенційно впливаючи на ріст, розвиток і фертильність. Обидві речовини легше проникають через тонку і проникну шкіру немовлят. Навіть невеликий вплив формальдегіду вже пов'язали з вищим рівнем інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей.

Подразнювальні інгредієнти

Результати досліджень показують, що кожен третій дорослий у США відчуває шкірні або респіраторні симптоми після впливу ароматизованих продуктів. Якщо шкіра дорослих людей реагує, то не дивно, що новонароджені та діти з імунною системою, що формується, піддаються ще більшому ризику. Водночас парфумерія часто містить спирт і леткі сполуки, які сушать шкіру, спричиняючи почервоніння, свербіж і дискомфорт.

Зазначимо, що деякі інгредієнти засобів для догляду за шкірою також вивчали на предмет їхньої здатності впливати на гормони, викликати алергію або створювати довгострокові проблеми зі здоров'ям:

алкілфеноли (використовуються в косметиці та мийних засобах) — можуть порушувати гормональну активність;

триклозан та інші протимікробні препарати — можуть впливати на гормони щитоподібної залози й сприяють розвитку стійкості до антибіотиків;

бісфеноли (використовуються в упаковці) — пов'язані з гормональними порушеннями;

циклосилоксани (D4 і D5) можуть накопичуватися в організмі та впливати на гормональний баланс;

етаноламіни можуть реагувати з іншими інгредієнтами, утворюючи нітрозаміни — деякі вважаються потенційними канцерогенами;

парабени — консерванти, що імітують естроген, хоча деякі дослідження показали мінімальний ризик у низьких дозах;

фталати, які використовуються в ароматизаторах і пластику, пов'язані з репродуктивною токсичністю, особливо під час впливу в ранньому віці;

бензофенон у сонцезахисних кремах можуть виступати алергенами.

Зазначимо, що багато хто з цих інгредієнтів дозволені в регульованих концентраціях, проте вчені попереджають, що "коктейль із цих речовин" може істотно нашкодити людям.

Небезпека тимчасових татуювань

Тимчасові татуювання, особливо чорною хною, популярні у свята, але вони не завжди безпечні. Дослідження показують, що чорна хна — часта причина контактного дерматиту в дітей і може містити хімічну речовину, схвалену для використання у фарбах для волосся, але не для безпосереднього нанесення на шкіру.

Вплив чорної хни може викликати серйозні алергічні реакції, а в рідкісних випадках, і рак. У людей також може розвинутися гіпопігментація — бліді плями, де колір втрачається. Вчені також занепокоєні тим, що у дітей, які зазнали впливу чорної хни, у майбутньому можуть розвинутися більш серйозні реакції, якщо вони використовуватимуть фарби для волосся.

"Натуральні" продукти також небезпечні

Продукти, рекламовані як "натуральні" або "чисті", також можуть викликати алергічні реакції. Наприклад, прополіс (бджолиний клей) міститься в багатьох натуральних засобах для догляду за шкірою, але викликає контактний дерматит у 16% дітей.

Ба більше, дослідження показало, що в кожному "натуральному" засобі для догляду за шкірою міститься 4,5 контактних алергену. Ба більше, навіть заява "дерматологічно протестовано" не гарантує безпеку — така позначка лише означає, що продукт протестовано на шкірі.

Раніше Фокус писав про те, чому насправді шкіра зморщується з віком.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.