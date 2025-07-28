Тайны НЛО и возможное нападение инопланетян на Землю: какие данные рассекретило ЦРУ

В ноябре 2025 года инопланетяне могут атаковать Землю — такую версию выдвигают ученые в провокационной научной статье. Параллельно в США снова заговорили о давней катастрофе НЛО в Пенсильвании, что вызывает вопрос: действительно ли инопланетяне угрожают нашей планете в ближайшее время?

Related video

Как сообщает британское издание The Daily Mail, на фоне роста интереса общественности к теме внеземных цивилизаций новое расследование телеканала History, посвященное инциденту в городке Кексбург, штат Пенсильвания, получило новый толчок для теорий заговора. В декабре 1965 года тысячи очевидцев по всей Северной Америке наблюдали огненный объект в небе. Один из свидетелей, Ронни Штрубел, рассказал, что объект упал в лесу неподалеку, и уже через 15 минут на месте происшествия появились военные.

Инопланетяне атакуют Землю — какие аномалии обнаружили эксперты на месте падения

Новое расследование, которое состоялось в рамках реалити-шоу "За пределами ранчо Скинвокера", стало попыткой переосмыслить события с использованием современных технологий — аэрофотосъемки, лазерного сканирования и спектрального анализа. Эксперты, среди которых бывший сотрудник ЦРУ Энди Бустаманте и журналист Пол Бебан, не только повторили маршрут очевидцев, но и зафиксировали аномальные явления. В частности, был обнаружен ровный участок на крутом склоне с четкими прямыми линиями и радиосигнатура, которая резко контрастировала с окружающим фоном всего в нескольких метрах. Эти факты не только противоречат привычным представлениям о геологической природе местности, но и свидетельствуют о возможном вмешательстве посторонней силы или объекта.

Команда History Channel провела сканирование земли вблизи места, где, как считается, разбился НЛО, с помощью LiDAR Фото: Daily Mail

Особое внимание исследователи уделили описаниям формы объекта — многие свидетели сравнивали его с желудем. Именно такую модель построили в Кексбурге, и она до сих пор стоит возле местной пожарной станции и напоминает о загадке, которую официальная наука до сих пор не решила.

Важно отметить, что даже NASA, несмотря на официальные заявления о метеоре, не исключает гипотезу о советском спутнике, признавая отсутствие полной ясности. В свою очередь, ЦРУ рассекретило данные, подтверждающие присутствие отдельных правительственных структур на месте падения, хотя официально заявлялось об "отсутствии интереса".

Интересно, что эта история, несмотря на всплеск внимания в 1960-х годах, почти исчезла из медиа уже через несколько месяцев после инцидента. Сегодня это выглядит как сознательная попытка вытеснить неудобную информацию из публичного пространства — то ли во избежание паники, то ли из-за стратегического значения события.

ЦРУ рассекретило документ: 3I/ATLAS — межзвездная комета или инопланетный корабль-шпион

В июле 2025 года, как сообщает New York Post, известный астрофизик из Гарварда Ави Лоеб вместе с исследователями Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом предположили, что вновь обнаруженный межзвездный объект 3I/ATLAS может быть враждебным инопланетным кораблем-разведчиком. По их данным, этот объект движется со скоростью более 130 000 миль в час и имеет необычную траекторию, которая позволяет ему облететь Юпитер, Марс и Венеру, оставаясь почти незаметным с Земли.

По предварительным расчетам, 3I/ATLAS достигнет ближайшей точки к Солнцу в конце ноября 2025 года. По словам Ави Лоеба, именно в этот момент могут активироваться инопланетные шпионские устройства или даже начаться атака.

Ранее Фокус писал, что ученый также связывает этот 3I/ATLAS с гипотезой "темного леса" — идеей о том, что разумные цивилизации во Вселенной скрывают свое существование, чтобы избежать уничтожения другими формами жизни.

В то же время другие ученые считают 3I/ATLAS обычной межзвездной кометой. В частности, астроном Саманта Лоулер отметила, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют о естественном происхождении объекта. Даже сам Лоеб в своем блоге признал, что 3I/ATLAS скорее всего является естественным небесным телом.

Критики же назвали теорию Лоэба необоснованной. В частности, астроном Крис Линтотт из Оксфордского университета, который помогал моделировать происхождение 3I/ATLAS, заявил, что предположение об искусственном происхождении объекта является "чушью" и не соответствует научным фактам.

Также недавно ученые обнаружили еще одно доказательство того, что Марс в прошлом был больше похож на Землю, чем на холодную и бесплодную пустыню, которой он является сегодня. К примеру, на планете установили большую сеть перевернутых речных русел, образованных осадочными отложениями древних рек.