Таємниці НЛО і можливий напад інопланетян на Землю: які дані розсекретило ЦРУ

У листопаді 2025 року інопланетяни можуть атакувати Землю — таку версію висувають вчені у провокаційній науковій статті. Паралельно в США знову заговорили про давню катастрофу НЛО у Пенсильванії, що викликає питання: чи справді інопланетяни загрожують нашій планеті найближчим часом?

Related video

Як повідомляє британське видання The Daily Mail, на тлі зростання інтересу громадськості до теми позаземних цивілізацій нове розслідування телеканалу History, присвячене інциденту в містечку Кексбург, штат Пенсильванія, отримало новий поштовх для теорій змови. У грудні 1965 року тисячі очевидців по всій Північній Америці спостерігали вогняний об’єкт у небі. Один зі свідків, Ронні Штрубел, розповів, що об’єкт упав у лісі неподалік, і вже за 15 хвилин на місці події з’явилися військові.

Інопланетяни атакують Землю — які аномалії виявили експерти на місці падіння

Нове розслідування, яке відбулося в межах реаліті-шоу "За межами ранчо Скінвокера", стало спробою переосмислити події з використанням сучасних технологій — аерофотозйомки, лазерного сканування та спектрального аналізу. Експерти, серед яких колишній співробітник ЦРУ Енді Бустаманте та журналіст Пол Бебан, не лише повторили маршрут очевидців, а й зафіксували аномальні явища. Зокрема, було виявлено рівну ділянку на крутому схилі з чіткими прямими лініями та радіосигнатуру, що різко контрастувала з навколишнім фоном лише за кілька метрів. Ці факти не лише суперечать звичним уявленням про геологічну природу місцевості, а й свідчать про можливе втручання сторонньої сили або об’єкта.

Команда History Channel провела сканування землі поблизу місця, де, як вважається, розбився НЛО, за допомогою LiDAR Фото: Daily Mail

Особливу увагу дослідники приділили описам форми об’єкта — багато свідків порівнювали його з жолудем. Саме таку модель збудували у Кексбурзі, і вона досі стоїть біля місцевої пожежної станції та нагадує про загадку, яку офіційна наука досі не розв’язала.

Важливо зазначити, що навіть NASA, попри офіційні заяви про метеор, не виключає гіпотезу про радянський супутник, визнаючи відсутність повної ясності. Своєю чергою, ЦРУ розсекретило дані, які підтверджують присутність окремих урядових структур на місці падіння, хоча офіційно заявлялося про "відсутність інтересу".

Цікаво, що ця історія, попри сплеск уваги в 1960-х роках, майже зникла з медіа вже через кілька місяців після інциденту. Сьогодні це виглядає як свідома спроба витіснити незручну інформацію з публічного простору — чи то задля уникнення паніки, чи через стратегічне значення події.

ЦРУ розсекретило документ: 3I/ATLAS — міжзоряна комета чи інопланетний корабель-шпигун

У липні 2025 року, як повідомляє New York Post, відомий астрофізик з Гарварда Аві Лоеб разом із дослідниками Адамом Гіббердом та Адамом Кроулом припустили, що нововиявлений міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS може бути ворожим інопланетним кораблем-розвідником. За їхніми даними, цей об’єкт рухається зі швидкістю понад 130 000 миль на годину та має незвичну траєкторію, яка дозволяє йому облетіти Юпітер, Марс і Венеру, залишаючись майже непомітним із Землі.

За попередніми розрахунками, 3I/ATLAS досягне найближчої точки до Сонця наприкінці листопада 2025 року. За словами Аві Лоеба, саме в цей момент можуть активуватися інопланетні шпигунські пристрої або навіть розпочатися атака.

Раніше Фокус писав, що вчений також пов’язує цей 3I/ATLAS із гіпотезою "темного лісу" — ідеєю про те, що розумні цивілізації у Всесвіті приховують своє існування, щоб уникнути знищення іншими формами життя.

Водночас інші науковці вважають 3I/ATLAS звичайною міжзоряною кометою. Зокрема, астрономка Саманта Лоулер наголосила, що всі наявні докази свідчать про природне походження об’єкта. Навіть сам Лоеб у своєму блозі визнав, що 3I/ATLAS найімовірніше є природним небесним тілом.

Критики ж назвали теорію Лоеба необґрунтованою. Зокрема, астроном Кріс Лінтотт з Оксфордського університету, який допомагав моделювати походження 3I/ATLAS, заявив, що припущення про штучне походження об’єкта є "нісенітницею" і не відповідає науковим фактам.

Також нещодавно науковці виявили ще один доказ того, що Марс у минулому був більше схожий на Землю, ніж на холодну і безплідну пустелю, якою він є сьогодні. До прикладу, на планеті встановили велику мережу перевернутих річкових русел, утворених осадовими відкладеннями стародавніх річок.