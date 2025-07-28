Большинство людей неправильно делают покупки в супермаркете: на какую полку нельзя смотреть

Эксперты обнаружили, что большинство людей на планете на самом деле неправильно делают покупки в супермаркете. Исследователи также назвали продукты, которые не следует ни в коем случае покупать.

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Еженедельные закупки — обязанность, которой многие боятся. Теперь эксперты пришли к выводу, что большинство людей на планете, вероятно, неправильно делают покупки в супермаркете. Эксперты настаивают, что нам не стоит покупать товары, расположенные на уровне глаз и на то есть свои причины, пишет Daily Mail.

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Какие товары не стоит брать в супермаркете

Эксперты Which отмечают, что товары, расположенные на уровне глаз, могут выглядеть заманчиво, однако они, скорее всего, намного дороже, чем товары, хранящиеся на менее доступной высоте. Исследователи обнаружили, что для действительно выгодной покупки, стоит посмотреть вниз.

Также отмечается, что узнаваемый бренд вовсе не говорит о том, что проект более качественный. Некоторые исследования показывают, что более бюджетные товары могут превосходить по качеству более дорогие.

Хитрые уловки супермаркетов

Супермаркеты также используют ряд хитрых уловок, чтобы заставить покупателей расстаться со своими деньгами. Одним из самых манипулятивных приемов является стратегическое расположение товаров на полках супермаркета, также известное как "планограмма".

По словам профессора операционных исследований Ноттингемского университета Грэма Кендалла, планограмма — диаграмма или модель, которая показывает размещение розничных товаров на полках для максимизации продаж.

Профессор Кендалл также отметил, что одной из самых используемых фраз в планограммах является: "уровень глаз — уровень покупки". Это связано с тем, что товары, расположенные на уровне глаз продаются лучше. Покупатели также могут заметить, что более дорогие варианты, как правило, находятся на уровне глаз или немного ниже, в то время как товары собственных брендов магазинов расположены выше или ниже.

Помимо планограммы, важно также расположение товаров в проходе. По словам профессора Кендалла, существует мнение, что товары, расположенные в начале прохода, продаются хуже. Это связано с тем, что покупателю необходимо время, чтобы привыкнуть к проходу, поэтому требуется время, прежде чем он решится что-либо положить в корзинку для покупок.

Как правильно делать покупки в супермаркете

По словам экспертов, чтобы сделать закупки более эффективными, лучше всего составить список покупок и придерживаться его.

Супермаркеты используют целый ряд приемов, которые могут побудить покупателей тратить больше, например, размещая товары первой необходимости, такие как молоко и яйца, в глубине магазина и подальше друг от друга.

Кроме того, покупателей отвлекают яркие вывески, витрины в конце проходов и привлекательные специальные и сезонные предложения. Эксперты советуют не поддаваться соблазнам и следовать строгому списку.

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