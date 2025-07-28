Більшість людей неправильно роблять покупки в супермаркеті: на яку полицю не можна дивитися

Експерти виявили, що більшість людей на планеті насправді неправильно роблять покупки в супермаркеті. Дослідники також назвали продукти, які не слід у жодному разі купувати.

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Щотижневі закупівлі — обов'язок, якого багато хто боїться. Тепер експерти дійшли висновку, що більшість людей на планеті, ймовірно, неправильно роблять покупки в супермаркеті. Експерти наполягають, що нам не варто купувати товари, розташовані на рівні очей і на те є свої причини, пише Daily Mail.

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Які товари не варто брати в супермаркеті

Експерти Which зазначають, що товари, розташовані на рівні очей, можуть виглядати заманливо, проте вони, найімовірніше, набагато дорожчі за ті, що зберігаються на менш доступній висоті. Дослідники виявили, що для дійсно вигідної покупки, варто подивитися вниз.

Також наголошується, що впізнаваний бренд зовсім не свідчить про те, що проєкт якісніший. Деякі дослідження показують, що більш бюджетні товари можуть перевершувати за якістю дорожчі.

Хитрі виверти супермаркетів

Супермаркети також використовують низку хитрих прийомів, щоб змусити покупців розлучитися зі своїми грошима. Одним із найбільш маніпулятивних прийомів є стратегічне розташування товарів на полицях супермаркету, також відоме як "планограма".

За словами професора операційних досліджень Ноттінгемського університету Грема Кендалла, планограма — діаграма або модель, яка показує розміщення роздрібних товарів на полицях для максимізації продажів.

Професор Кендалл також зазначив, що однією з найбільш використовуваних фраз у планограмах є: "рівень очей — рівень покупки". Це пов'язано з тим, що товари, розташовані на рівні очей, продаються краще. Покупці також можуть помітити, що дорожчі варіанти, як правило, розташовані на рівні очей або трохи нижче, тоді як товари власних брендів магазинів розташовані вище або нижче.

Крім планограми, важливим є також розташування товарів у проході. За словами професора Кендалла, існує думка, що товари, розташовані на початку проходу, продаються гірше. Це пов'язано з тим, що покупцеві потрібен час, щоб звикнути до проходу, тому потрібен час, перш ніж він наважиться що-небудь покласти в кошик для покупок.

Як правильно робити покупки в супермаркеті

За словами експертів, щоб зробити закупівлі ефективнішими, найкраще скласти список покупок і дотримуватися його.

Супермаркети використовують цілу низку прийомів, які можуть спонукати покупців витрачати більше, наприклад, розміщуючи товари першої потреби, як-от молоко і яйця, у глибині магазину і якомога далі один від одного.

Крім того, покупців відволікають яскраві вивіски, вітрини наприкінці проходів і привабливі спеціальні та сезонні пропозиції. Експерти радять не піддаватися спокусам і дотримуватися суворого списку.

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