Оливки на вашій кухні — несправжні: розкрито неприємну правду про чорні оливки

Експертка розкрила тривожну правду про чорні оливки, які можна виявити на більшості кухонь по всій земній кулі. Споживачів попереджають, що вони насправді можуть бути несправжніми.

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За словами британської блогерки Софії Сміт Гейлер, наступного разу, коли ваша рука потягнеться до банки чорних оливок у магазині, варто задуматися, чи не є вони підробкою. Експерт пояснює, що чорні оливки насправді містять добавки, які прибирають гіркоту, а також змінюють колір, пише Daily Mail.

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Чорні оливки зовсім не чорні

За словами Софії Сміт Гейлер, як правило, в дешевій банці чорних оливок із супермаркету окремі оливки "на смак і вигляд дуже схожі", це можливо завдяки додаванню "одного певного інгредієнта".

Маловідомий факт: зелені оливки — ті, що збирають до повного дозрівання, тоді як чорні залишаються дозрівати. Як зелені, так і чорні оливки з супермаркету замочують у гідроксиді натрію, який розм'якшує їх і усуває гіркоту.

За словами вченого-фахівця з харчових продуктів з Університету Редінга, професора Гюнтера Кюнле, гідроксид натрію насправді досить часто використовують у харчовій промисловості. Наприклад, його використовують для обробки зернових, таких як кукурудза, та очищення продуктів. Утім, у складі цей інгредієнт зустрічається не так часто.

У розсіл оливок також додають молочну кислоту, оскільки вона знижує їхній pH, діючи як природний консервант, що перешкоджає росту небажаних патогенів. Але є ще один інгредієнт, який трапляється у списку інгредієнтів у складі чорних оливок — глюконат заліза. Зазначимо, що глюконат заліза — сполука, що використовується в оливковій промисловості. Вона надає маленьким круглим плодам однорідного вугільно-чорного кольору.

Таким чином, чорні оливки насправді є зеленими з додаванням чорної сполуки, яка робить їх темнішими. За словами колишнього співробітника Лабораторії інформаційних технологій Університету Брауна Сміта Гейлера, завдання цієї сполуки — зв'язуватися зі сполуками в оливках, окислювати та надавати рівномірного кольору. Простими словами, те, що оливки називають чорними зовсім не означає, що вони такими є.

Чи небезпечний глюконат заліза?

Глюконат заліза (E579) схвалений як харчова добавка Агентством з харчових стандартів Великої Британії та Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Його також використовують як добавку для боротьби з дефіцитом заліза, але побічні ефекти можуть включати нудоту, блювоту і біль у шлунку.

Водночас справжні чорні оливки без добавки трохи м'якші за зелені, оскільки дозрівали природним чином на дереві до того, як їх зібрали. Експерти зазначають, що чорні оливки високої якості зазвичай солодші та трохи м'якші, а також мають меншу гіркоту, як порівняти із зеленими.

Експерти також зазначають, що використання глюконату заліза широко поширене в галузі та дає змогу зберегти якість і смак чорних оливок. Глюконат заліза також схвалений Агентством з харчових стандартів і використовується в усій галузі під час перероблення оливок для збереження їхнього аромату і досягнення найкращої якості та смаку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що вживання оливкової олії допомагає запобігти деменції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.