Оливки на вашей кухне — ненастоящие: раскрыта неприятная правда о черных оливках

Эксперт раскрыла тревожную правду о черных оливках, которые можно обнаружить на большинстве кухонь по всему земному шару. Потребителей предупреждают, что они на самом деле могут быть ненастоящими.

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По словам британского блогера Софии Смит Гэйлер, в следующий раз, когда ваша рука потянется к банке черных оливок в магазине, стоит задуматься, не являются ли они подделкой. Эксперт объясняет, что черные оливки на самом деле содержат добавки, которые убирают горечь, а также меняют цвет, пишет Daily Mail.

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Черные оливки совсем не черные

По словам Софии Смит Гэйлер, как правило, в дешевой банке черных оливок из супермаркета отдельные оливки "на вкус и вид очень похожи", это возможно благодаря добавлению "одного определенного ингредиента".

Малоизвестный факт: зеленые оливки — те, что собирают до полного созревания, в то время как черные остаются дозревать. Как зеленые, так и черные оливки из супермаркета замачивают в гидроксиде натрия, который размягчает их и устраняет горечь.

По словам ученого-специалиста по пищевым продуктам из Университета Рединга, профессора Гюнтера Кюнле, гидроксид натрия на самом деле довольно часто используется в пищевой промышленности. Например, его используют для обработки зерновых, таких как кукуруза, и очистки продуктов. Впрочем, в составе этот ингредиент встречается не так часто.

В рассол оливок также добавляют молочную кислоту, поскольку она снижает их pH, действуя как естественный консервант, препятствующий росту нежелательных патогенов. Но есть еще один ингредиент, который встречается в списке ингредиентов в составе черных оливок — глюконат железа. Отметим, что глюконат железа — соединение, используемое в оливковой промышленности. Оно придает маленьким круглым плодам однородный угольно-черный цвет.

Таким образом, черные оливки на самом деле являются зелеными с добавлением черного соединения, которое делает их темнее. По словам бывшего сотрудника Лаборатории информационных технологий Университета Брауна Смита Гейлера, задача этого соединения связываться с соединениями в оливках, окислять и придавать равномерный цвет. Простыми словами, то, что оливки называют черными вовсе не означает, что они таковыми являются.

Опасен ли глюконат железа?

Глюконат железа (E579) одобрен в качестве пищевой добавки Агентством по пищевым стандартам Великобритании и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Он также используется в качестве добавки для борьбы с дефицитом железа, но побочные эффекты могут включать тошноту, рвоту и боли в желудке.

В то же время настоящие черные оливки без добавки немного мягче зеленых, так как дозревали естественным образом на дереве до того, как их собрали. Эксперты отмечают, что черные оливки высокого качества обычно слаще и немного мягче, а также обладают меньшей горечью в сравнении с зелеными.

Эксперты также отмечают, что использование глюконата железа широко распространено в отрасли и позволяет сохранить качество и вкус черных оливок. Глюконат железа также одобрен Агентством по пищевым стандартам и используется во всей отрасли при переработке оливок для сохранения их аромата и достижения наилучшего качества и вкуса.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что употребление оливкового масла помогает предотвратить деменцию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.