Крабы-боксеры делают перчатки из живых организмов: впервые сняли на видео, как им это удается

Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, одним из них являются крабы-боксеры. Ученые впервые в истории засняли на видео, как они делают свои боксерские перчатки, разрывая организмы пополам.

Related video

Краб-помпон (Lybia edmondsoni), также известный как краб-боксер, научился использовать жалящую силу актиний в своих интересах: ракообразные держат в каждой клешне по одному ядовитому виду Triactis producta и клонируют их, если теряют дну из "перчаток", пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Симбиоз крабов и актиний

Защитный механизм крабов увеличивает возможности анемона добывать пропитание, когда ими машут в воде, но за это приходится платить. Если краб-боксер теряет одну из актиний, он может разорвать оставшуюся пополам, чтобы таким образом вернуть себе вторую "боксерскую перчатку". Это может показаться жестоким, но весьма эффективно для краба.

Теперь ученые впервые в истории засняли этот процесс "клонирования боксерских перчаток" на видео и показали в сериале "Родительство" от BBC Factual и сэра Дэвида Аттенборо. В ходе исследования ученые документировали выращивание потомства разных видов.

В случае с крабом-боксером это означает прибегнуть к кулачным боям в перчатках, сделанных из другого живого организма. В одном из эпизодов исследователи показали, как самка краба-боксера использует актинии, чтобы защитить свои около 1000 яиц. Нечто любопытное наблюдалось, когда она потеряла одну из перчаток – самка попросту разорвала вторую актинию пополам, чтобы восполнить утрату.

Эта практика, как показывает исследование, привела к низкому генетическому разнообразию T. Producta. Дело в том, что этот процесс заставляет актиний размножаться бесполым путем – по сути, все они являются клонами друг друга. В то же время, другие исследования показали, что жизнь в качестве "боксерской перчатки" крабов имеет свои преимущества: анемоны получают больше пищи и кислорода, чем могли бы добыть самостоятельно.

Миниатюрный боксер океана

Сила крабов-боксеров не мала и увеличивается благодаря помпонам из актиний, но сами животные не отличаются размерами: длина их панцирей достигает всего около 13 миллиметров. Однако недостаток размера тела компенсируется эффективным экзоскелетом с тонкими черными кольцами вокруг ног и красочным узором на панцире.

Почему не следует варить крабов

К слову, ранее ученые доказали, что крабы на самом деле чувствуют боль. В результате исследователи призывают не варить крабов в кипятке заживо: гуманнее сначала убить краба, а лишь затем отправить в кипящую воду – таким образом люди могут уменьшить страдания животных.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.