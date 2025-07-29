Краби-боксери роблять рукавички з живих організмів: уперше зняли на відео, як їм це вдається

Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, одним із них є краби-боксери. Вчені вперше в історії зняли на відео, як вони роблять свої боксерські рукавички, розриваючи організми навпіл.

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Краб-помпон (Lybia edmondsoni), також відомий як краб-боксер, навчився використовувати жалючу силу актиній у своїх інтересах: ракоподібні тримають у кожній клешні по одному отруйному виду Triactis producta і клонують їх, якщо втрачають дно з "рукавичок", пише IFLScience.

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Симбіоз крабів та актиній

Захисний механізм крабів збільшує можливості анемона добувати їжу, коли ними махають у воді, але за це доводиться платити. Якщо краб-боксер втрачає одну з актиній, він може розірвати решту навпіл, щоб таким чином повернути собі другу "боксерську рукавичку". Це може здатися жорстоким, але вельми ефективно для краба.

Тепер учені вперше в історії зняли цей процес "клонування боксерських рукавичок" на відео і показали в серіалі "Потомство" від BBC Factual і сера Девіда Аттенборо. Під час дослідження вчені документували вирощування потомства різних видів.

У випадку з крабом-боксером це означає вдатися до кулачних боїв у рукавичках, зроблених з іншого живого організму. В одному з епізодів дослідники показали, як самка краба-боксера використовує актинії, щоб захистити свої близько 1000 яєць. Щось цікаве спостерігалося, коли вона втратила одну з рукавичок — самка просто розірвала другу актинію навпіл, щоб заповнити втрату.

Ця практика, як показує дослідження, призвела до низької генетичної різноманітності T. Producta. Річ у тім, що цей процес змушує актиній розмножуватися безстатевим шляхом — по суті, всі вони є клонами один одного. Водночас інші дослідження засвідчили, що життя як "боксерська рукавичка" крабів має свої переваги: анемони отримують більше їжі та кисню, ніж могли б добути самостійно.

Мініатюрний боксер океану

Сила крабів-боксерів не мала і збільшується завдяки помпонам з актиній, але самі тварини не вирізняються розмірами: довжина їхніх панцирів сягає всього близько 13 міліметрів. Однак недолік розміру тіла компенсується ефективним екзоскелетом з тонкими чорними кільцями навколо ніг і барвистим візерунком на панцирі.

Чому не слід варити крабів

До слова, раніше вчені довели, що краби насправді відчувають біль. У результаті дослідники закликають не варити крабів в окропі живцем: гуманніше спершу вбити краба, а лише потім відправити в киплячу воду — таким чином люди можуть зменшити страждання тварин.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитися з експериментами над крабами.