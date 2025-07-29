Uber в океане: ученые засняли, как крохотный краб путешествует верхом на медузе (видео)

Видео крохотного очаровательного краба, путешествующего на мозаичной медузе по Сиамскому заливу, было снято подводным видеооператором. Кадры показывают, что в океане существует множество забавных взаимоотношений между видами.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и таит в себе множество забавных взаимоотношений между видами: от раков-отшельников, использующих актиний в качестве шляп, крабов-боксеров, использующих организмы в качестве перчаток до сложной системы взаимоотношений между кораллами и водорослями. Однако порой эти взаимоотношения проще – например, крабы путешествуют верхом на медузах, пишет IFLScience.

Океаническое такси

Подводный видеооператор и фотограф Зои Слэк поделилась очаровательным видео, на котором крохотный краб путешествует на спине мозаичной медузы. Видео было снято в водах вокруг острова Тао в Таиланде.

По словам исследователей, в природе существует множество различных типов симбиотических отношений между видами:

при мутуализме обе стороны получают выгоду;

при паразитизме – как правило, лишь один вид получает выгоду.

В то же время "соглашение" между крабом и медузой известно как комменсализм – одна сторона получает выгоду, не причиняя вреда и не помогая другой. Кода речь идет о путешествиях автостопом – это комменсализма, известный как форезия, и он характерен для более мелких животных, которые подсаживаются на более крупное животное без каких-либо затрат для более крупной стороны.

Любопытно, что форезия на самом деле моет даже способствовать расширению генофонда существ, которые в противном случае застряли бы на одном месте, перенося их в другие популяции.

Как медузы перемещаются в океане

Известно, что медузы не имеют мозга, сердца, зубов и крови – они на 95% состоят из воды. У некоторых видов есть сеть нервов, которая помогает им реагировать на температуру воды и химические изменения.

Исследователи отмечают, что некоторые медузы способны перемещаться в воде самостоятельно, но большинство из них на самом деле не слишком хорошо плавают и в основном используют для перемещения приливы и течения. По словам исследователей, новое видео, заснятое подводным оператором, является ярким примером того, что медузы на самом деле могут стать неофициальным Uber для множества существ, в том числе и крохотных крабов.

Ранее Фокус писал об очень странном осьминоге: всю жизнь бороздит просторы океана автостопом на медузах и пластике.