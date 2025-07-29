Uber в океані: вчені зняли, як крихітний краб подорожує верхи на медузі (відео)

Відео крихітного чарівного краба, що мандрує на мозаїчній медузі Сіамською затокою, було знято підводним відеооператором. Кадри показують, що в океані існує безліч кумедних взаємин між видами.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети й таїть у собі безліч кумедних взаємовідносин між видами: від раків-пустельників, які використовують актиній як капелюхи, крабів-боксерів, які використовують організми як рукавички, до складної системи взаємовідносин між коралами та водоростями. Однак часом ці взаємини простіші — наприклад, краби подорожують верхи на медузах, пише IFLScience.

Океанічне таксі

Підводний відеооператор і фотограф Зої Слек поділилася чарівним відео, на якому крихітний краб подорожує на спині мозаїчної медузи. Відео було знято у водах навколо острова Тао в Таїланді.

За словами дослідників, у природі існує безліч різних типів симбіотичних відносин між видами:

при мутуалізмі обидві сторони отримують вигоду;

за паразитизму — як правило, лише один вид отримує вигоду.

Водночас "угода" між крабом і медузою відома як комменсалізм — одна сторона отримує вигоду, не завдаючи шкоди та не допомагаючи іншій. Коли йдеться про подорожі автостопом — це комменсалізм, відомий як форезія, і він характерний для більш дрібних тварин, які підсідають на більшу тварину без будь-яких витрат для більшої сторони.

Цікаво, що форезія насправді може навіть сприяти розширенню генофонду істот, які в іншому разі застрягли б на одному місці, переносячи їх в інші популяції.

Як медузи переміщуються в океані

Відомо, що медузи не мають мозку, серця, зубів і крові — вони на 95% складаються з води. У деяких видів є мережа нервів, яка допомагає їм реагувати на температуру води та хімічні зміни.

Дослідники зазначають, що деякі медузи здатні переміщатися у воді самостійно, але більшість із них насправді не надто добре плавають і здебільшого використовують для переміщення припливи та течії. За словами дослідників, нове відео, зняте підводним оператором, є яскравим прикладом того, що медузи насправді можуть стати неофіційним Uber для безлічі істот, зокрема й крихітних крабів.

Раніше Фокус писав про дуже дивного восьминога: все життя борознить простори океану автостопом на медузах і пластику.