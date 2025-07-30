Полный эффект присутствия: извержение Везувия воссоздали в "живой" картине – потребовалось 250 лет

Изначальная концепция механической картины с изображением извержения Везувия была разработана еще в 1775 году, а спустя 250 лет ее проект воплотили в жизнь. Творение, как утверждают авторы сочетает в себе искусство и часовой механизм, демонстрируя мощь знаменитого вулкана.

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Группа инженеров из Мельбурнского университета в Австралии создала уникальное произведение искусства: механическую картину, изображающую катастрофическое извержение Везувия в Италии. 250-летняя работа сочетает в себе искусство и инженерное решение, имитируя извержение знаменитого вулкана в 18 веке. Отметим, что именно Везувий ответственен за гибель города Помпеи на юге Италии, где в 79 году нашей эры погибло 2000 человек, пишет Popular Science.

250 лет на создание "живой" картины

Изначальная концепция творения была разработана еще в 1775 году британским послом в Неаполе и на Сицилии с 1765 по 1800 год, вулканологом, сэром Уильямом Гамильтоном. Гамильтон наблюдал извержения Везувия в 1767, 1779 и 1794 годах, отмечая изменения в кратере высотой 1225 метров. Считается, что исследователь поднимался на вершину Везувия более 65 раз. Он также спонсировал документирование ежедневной активности Везувия в период с 1779 по 1794 годы.

Сочетание искусства и часового механизма в творчестве Гамильтона основано на акварели британо-итальянского художника Пьетро Фабриса 1771 года под названием "Ночной вид на поток лавы". Гамильтон использовал свет и движение для изображения потоков лавы и разрывов Везувия. Впрочем, ученые и историки не уверены, был ли механизм, оживляющий картину, создан во времена Гамильтона. Однако подробный эскиз хранится в Муниципальной библиотеке Бордо во Франции.

По словам старшего куратора коллекции факультета инженерии и информационных технологий Мельбурнского университета Ричарда Гиллеспи, ровно через 250 лет студенты вернулись к этому проекту, чтобы возродить его.

Механическая картина извержения Везувия

Произведение было воплощено в жизнь студентами магистратуры Синью Сю и Юцзи Цзэном. Им потребовалось три месяца для создания устройства, использовав современные материалы и технологии, включая лазерную резку древесины, программируемое светодиодное освещение и электронные системы управления. По сути, ученые переосмыслили часовой механизм, разработанный Гамильтоном.

По словам авторов проекта, в процессе создания "живой" картины они все еще сталкивались с некоторыми трудностями, с которыми 250 лет назад столкнулся и Гамильтон. По сути, исследователям необходимо было спроектировать и сбалансировать свет, чтобы механизмы были скрыты от глаз.

Отметим, что сегодня устройства является центральным экспонатом выставки "The Grand Tour", которая открылась в 28 июля в университетской библиотеке Байе. По данным университета, работа "исследует культурное право прохода через Апеннинский полуостров, осуществляемое преимущественно молодыми британскими представителями высшего общества в XVIII веке".

Ранее Фокус писал о том, что археологи рассказали, каким было извержение вулкана Везувий.