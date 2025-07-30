Повний ефект присутності: виверження Везувію відтворили у "живій" картині — знадобилося 250 років

Початкова концепція механічної картини із зображенням виверження Везувію була розроблена ще в 1775 році, а через 250 років її проєкт втілили в життя. Творіння, як стверджують автори, поєднує в собі мистецтво і годинниковий механізм, демонструючи міць знаменитого вулкана.

Related video

Група інженерів з Мельбурнського університету в Австралії створила унікальний витвір мистецтва: механічну картину, що зображує катастрофічне виверження Везувію в Італії. 250-річна робота поєднує в собі мистецтво та інженерне рішення, імітуючи виверження знаменитого вулкана у 18 столітті. Зазначимо, що саме Везувій відповідальний за загибель міста Помпеї на півдні Італії, де в 79 році нашої ери загинуло 2000 осіб, пише Popular Science.

250 років на створення "живої" картини

Початкову концепцію творіння розробив ще 1775 року британський посол у Неаполі та на Сицилії з 1765 по 1800 рік, вулканолог, сер Вільям Гамільтон. Гамільтон спостерігав виверження Везувію в 1767, 1779 і 1794 роках, відзначаючи зміни в кратері висотою 1225 метрів. Вважається, що дослідник підіймався на вершину Везувію понад 65 разів. Він також спонсорував документування щоденної активності Везувію в період з 1779 по 1794 роки.

Поєднання мистецтва і годинникового механізму у творчості Гамільтона засноване на акварелі британо-італійського художника П'єтро Фабріса 1771 року під назвою "Нічний вид на потік лави". Гамільтон використовував світло і рух для зображення потоків лави та розривів Везувію. Утім, учені та історики не впевнені, чи був механізм, що оживляє картину, створений за часів Гамільтона. Однак детальний ескіз зберігається в Муніципальній бібліотеці Бордо у Франції.

За словами старшого куратора колекції факультету інженерії та інформаційних технологій Мельбурнського університету Річарда Гіллеспі, рівно через 250 років студенти повернулися до цього проєкту, щоб відродити його.

Механічна картина виверження Везувію

Твір було втілено в життя студентами магістратури Сінью Сю і Юцзі Цзеном. Їм знадобилося три місяці для створення пристрою, використавши сучасні матеріали й технології, включно з лазерним різанням деревини, програмованим світлодіодним освітленням і електронними системами управління. По суті, вчені переосмислили годинниковий механізм, розроблений Гамільтоном.

За словами авторів проєкту, у процесі створення "живої" картини вони все ще натрапляли на деякі труднощі, з якими 250 років тому зіткнувся і Гамільтон. По суті, дослідникам необхідно було спроєктувати та збалансувати світло, щоб механізми були приховані від очей.

Зазначимо, що сьогодні пристрій є центральним експонатом виставки "The Grand Tour", яка відкрилася 28 липня в університетській бібліотеці Байє. За даними університету, робота "досліджує культурне право проходу через Апеннінський півострів, здійснюване переважно молодими британськими представниками вищого суспільства в XVIII столітті".

Раніше Фокус писав про те, що археологи розповіли, яким було виверження вулкана Везувій.