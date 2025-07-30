Первый в мире крохотный осколок последнего ледникового периода найден в Европе: что известно

Образец ледяного керна, добытый в европейских Альпах, стал первым, датированным последним ледниковым периодом. Это позволило ученым получить важные исторические данные об окружающей среде за последние 12 000 лет.

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Открытие было сделано командой под руководством группы из Французского национального центра научных исследований и Лаборатории ледяных кернов Института исследований пустынь (DRI) в Неваде. В ходе исследования ученые проанализировали 40-метровую трубку льда, добытую в 1999 году на горе Дом-дю-Гуте, являющейся частью горного хребта Монблан, который пересекает Францию и Италию, пишет Science Alert.

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Осколок последнего ледникового периода Земли

По словам соавтора исследования, гидролога Лаборатории ледяных кернов Института исследований пустынь Джо Макконнелла, у ученых впервые появилась достаточно полная информация об атмосферных осадках в Альпах, начиная с мезолита.

Это открытие очень важно, поскольку существует два основных климатических состояния Земли:

ледниковое;

межледниковое.

Получение данных о химическом составе атмосферных осадков в период таких масштабных климатических изменений позволяет определить самые экстремальные концентрации естественных аэрозолей, которые можно было бы ожидать.

Авторы исследования отмечают, что обнаружение древнего льда в Европе, относящегося к периоду роста численности населения, дает экспертам гораздо более точные данные об окружающей среде в течение веков, чем лед, собранный в более отдаленных регионах, например, Арктике.

Этот конкретный ледяной керн охватывает огромный исторический период, начиная с эпохи охотников-собирателей, широко расселенных по всей территории, и вплоть до развития сельского хозяйства и одомашнивания животных.

Ледяной керн был извлечен четверть века тому во время экспедиции в Альпах Фото: LGGE

Возможность заглянуть в прошлое

Обнаруженный учеными лед дает исследователям возможность заглянуть в прошлое: данные указывают, что во время последнего ледникового периода лето в Альпах было на 3,5 °C прохладнее, чем сейчас, а в Западной Европе в целом – на 2 °C прохладнее.

Команда также отследила концентрации фосфора, выделяемого растениями, и смогла определить изменения растительности за последние 12 000 лет. Данные указывают на то, что леса распространялись шире в эпоху потепления климата и пришли в упадок в эпоху освоения земель и их расчистки.

По словам геолога Сюзанны Прейнкерт из Университета Гренобль-Альпы во Франции, обнаружение первого ледяного керна из европейских Альп, содержащего столь подробную информацию о периоде, охватывающем от современности до последнего ледникового периода на Земле.

Отметим, что керн был добыт четверть века тому, однако датировать его удалось лишь сейчас при помощи новейших методов химического анализа.

Исследователи также анализируют уровень морской соли, чтобы отследить изменения ветров с течением времени и разработать более совершенные климатические модели, связывающие морскую соль, облачность и солнечную радиацию.

Ранее Фокус писал о том, что историю ледниковых периодов Земли придется переписать: дело в тайне океана возрастом 1,2 млн лет.