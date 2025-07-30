Перший у світі крихітний уламок останнього льодовикового періоду знайдено в Європі: що відомо

Зразок крижаного керна, видобутий у європейських Альпах, став першим, датованим останнім льодовиковим періодом. Це дозволило вченим отримати важливі історичні дані про навколишнє середовище за останні 12 000 років.

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Відкриття було зроблено командою під керівництвом групи з Французького національного центру наукових досліджень і Лабораторії крижаних кернів Інституту досліджень пустель (DRI) в Неваді. Під час дослідження вчені проаналізували 40-метрову трубку льоду, видобуту в 1999 році на горі Дом-дю-Гуте, яка є частиною гірського хребта Монблан, що перетинає Францію та Італію, пише Science Alert.

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Осколок останнього льодовикового періоду Землі

За словами співавтора дослідження, гідролога Лабораторії крижаних кернів Інституту досліджень пустель Джо Макконнелла, у вчених уперше з'явилася досить повна інформація про атмосферні опади в Альпах, починаючи з мезоліту.

Це відкриття дуже важливе, оскільки існує два основних кліматичних стани Землі:

льодовикове;

міжльодовикове.

Отримання даних про хімічний склад атмосферних опадів у період таких масштабних кліматичних змін дає змогу визначити найбільш екстремальні концентрації природних аерозолів, які можна було б очікувати.

Автори дослідження зазначають, що виявлення стародавнього льоду в Європі, що належить до періоду зростання чисельності населення, дає експертам набагато точніші дані про навколишнє середовище впродовж століть, ніж лід, зібраний у більш віддалених регіонах, наприклад, Арктиці.

Цей конкретний крижаний керн охоплює величезний історичний період, починаючи з епохи мисливців-збирачів, широко розселених усією територією, і аж до розвитку сільського господарства та одомашнення тварин.

Крижаний керн був витягнутий чверть століття тому під час експедиції в Альпах Фото: LGGE

Можливість зазирнути в минуле

Виявлений вченими лід дає дослідникам можливість зазирнути в минуле: дані вказують, що під час останнього льодовикового періоду літо в Альпах було на 3,5 °C прохолоднішим, ніж зараз, а в Західній Європі загалом — на 2 °C прохолоднішим.

Команда також відстежила концентрації фосфору, що виділяється рослинами, і змогла визначити зміни рослинності за останні 12 000 років. Дані вказують на те, що ліси поширювалися ширше в епоху потепління клімату і занепали в епоху освоєння земель і їх розчищення.

За словами геологині Сюзанни Прейнкерт з Університету Гренобль-Альпи у Франції, виявлення першого крижаного керна з європейських Альп, який містить настільки детальну інформацію про період, що охоплює від сучасності до останнього льодовикового періоду на Землі.

Зазначимо, що керн було видобуто чверть століття тому, проте датувати його вдалося лише зараз за допомогою новітніх методів хімічного аналізу.

Дослідники також аналізують рівень морської солі, щоб відстежити зміни вітрів з плином часу і розробити більш досконалі кліматичні моделі, що пов'язують морську сіль, хмарність і сонячну радіацію.

Раніше Фокус писав про те, що історію льодовикових періодів Землі доведеться переписати: справа в таємниці океану віком 1,2 млн років.