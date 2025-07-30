Видит сквозь Землю: США и Индия запустили спутник для прогнозирования стихийных бедствий (видео)

Инновационный спутник NISAR будет фиксировать изменения на поверхности планеты с точностью до миллиметра. Его миссия — помочь в борьбе с природными катастрофами и лучше понять движения Земли.

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США и Индия запустили спутник нового поколения NISAR, который позволяет отслеживать малейшие изменения на поверхности Земли, сообщает CNN. Он поможет прогнозировать стихийные бедствия и впервые обеспечит ученых непрерывным доступом к данным о движении почвы, ледяном покрове и других критических параметрах.

NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) — это первая совместная спутниковая миссия между NASA и Индийской организацией космических исследований (ISRO). Аппарат оснащен двойной радиолокационной системой: L-диапазоном длиной волны 25 см и S-диапазоном длиной 10 см. Они позволяют фиксировать изменения даже в густых лесах, на сельхозугодьях и в зонах вечной мерзлоты.

Спутник был запущен с космодрома имени Сатиша Дхавана на юге Индии с помощью ракеты GSLV-F16. За 12 дней он дважды просканирует всю сушу и ледяные зоны планеты, вращаясь вокруг Земли 14 раз в день.

Миссия ISRO-NASA Nisar в прямом эфире

По словам заместителя руководителя проекта в JPL Венди Эдельштейн, обе радиолокационные системы работают синхронно, предоставляя результаты, которых ни одна из них не достигла бы по отдельности. Их точность позволяет выявлять деформации почвы, подготовку к извержению вулканов или изменения влажности почв.

Антенна спутника отражает микроволновые сигналы, что позволяет NISAR работать и днем, и ночью, а также сквозь облака и осадки. Эта технология, как объясняют в NASA, может помочь предсказать землетрясения и уменьшить ущерб от наводнений, ураганов или пожаров.

"Хотя мы можем не всегда это замечать, значительная часть поверхности Земли постоянно движется", — сказал Ники Фокс, заместитель администратора научных миссий NASA. "Однако изменения настолько едва заметны, что сейчас их практически невозможно заметить".

Венди Эдельштейн отметила, что NISAR — это равноправное партнерство 50/50 между NASA и ISRO (Indian Space Research Organisation, — ред.).

"Эта миссия — это не просто запуск спутника, это момент, который символизирует то, чего могут достичь вместе две демократии, преданные науке и глобальному благосостоянию", — заявил министр науки Индии Джитендра Сингх.

Миссию NISAR предложили еще в 2014 году на основе рекомендаций Национальной академии наук США. NASA обеспечило оборудование и антенну, а ISRO — радар S-диапазона, корпус спутника и запуск. Команды двух агентств работали в 13 часовых поясах, чтобы интегрировать систему, несмотря на пандемию. Цель — сделать спутник доступным для ученых всего мира, в частности для отслеживания климатических изменений, землетрясений, стихийных бедствий и их последствий.

Как сообщал Фокус, американская компания Google признала, что ее система Android-оповещений не выполнила своей основной функции во время землетрясения 2023 года. Из-за катастрофы погибли более 55 тысяч человек.

Фокус писал об исследовании, согласно которому спутники Starlink Илона Маска ставят под угрозу наблюдение за космосом.