Бачить крізь Землю: США та Індія запустили супутник для прогнозування стихійних лих (відео)

Інноваційний супутник NISAR фіксуватиме зміни на поверхні планети з точністю до міліметра. Його місія – допомогти у боротьбі з природними катастрофами та краще зрозуміти рухи Землі.

Related video

США та Індія запустили супутник нового покоління NISAR, який дозволяє відстежувати найменші зміни на поверхні Землі, повідомляє CNN. Він допоможе прогнозувати стихійні лиха та вперше забезпечить науковців безперервним доступом до даних про рух ґрунту, крижаний покрив та інші критичні параметри.

NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) — це перша спільна супутникова місія між NASA та Індійською організацією космічних досліджень (ISRO). Апарат оснащено подвійною радіолокаційною системою: L-діапазоном довжиною хвилі 25 см і S-діапазоном довжиною 10 см. Вони дають змогу фіксувати зміни навіть у густих лісах, на сільгоспугіддях та у зонах вічної мерзлоти.

Супутник був запущений з космодрому імені Сатіша Дхавана на півдні Індії за допомогою ракети GSLV-F16. За 12 днів він двічі просканує всю сушу та крижані зони планети, обертаючись навколо Землі 14 разів на день.

Місія ISRO-NASA Nisar у прямому ефірі

За словами заступниці керівника проєкту в JPL Венді Едельштейн, обидві радіолокаційні системи працюють синхронно, надаючи результати, яких жодна з них не досягла б окремо. Їх точність дає змогу виявляти деформації ґрунту, підготовку до виверження вулканів або зміни вологості ґрунтів.

Антена супутника відбиває мікрохвильові сигнали, що дозволяє NISAR працювати і вдень, і вночі, а також крізь хмари та опади. Ця технологія, як пояснюють у NASA, може допомогти передбачити землетруси та зменшити шкоду від повеней, ураганів чи пожеж.

"Хоча ми можемо не завжди це помічати, значна частина поверхні Землі постійно рухається", – сказав Нікі Фокс, заступник адміністратора наукових місій NASA. "Однак зміни настільки ледь помітні, що зараз їх практично неможливо помітити".

Венді Едельштейн зазначила, що NISAR – це рівноправне партнерство 50/50 між NASA та ISRO (Indian Space Research Organisation, – ред.).

"Ця місія – це не просто запуск супутника, це момент, який символізує те, чого можуть досягти разом дві демократії, віддані науці та глобальному добробуту", – заявив міністр науки Індії Джитендра Сінгх.

Місію NISAR запропонували ще у 2014 році на основі рекомендацій Національної академії наук США. NASA забезпечило обладнання та антену, а ISRO – радар S-діапазону, корпус супутника та запуск. Команди двох агентств працювали у 13 часових поясах, щоб інтегрувати систему, попри пандемію. Мета – зробити супутник доступним для науковців усього світу, зокрема для відстеження кліматичних змін, землетрусів, стихійних лих та їхніх наслідків.

Як повідомляв Фокус, американська компанія Google визнала, що її система Android-сповіщень не виконала своєї основної функції під час землетрусу 2023 року. Через катастрофу загинули понад 55 тисяч людей.

Фокус писав про дослідження, згідно з яким супутники Starlink Ілона Маска ставлять під загрозу спостереження за космосом.