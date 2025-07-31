NASA допустило серьезную ошибку в оценке физики Луны и Марса: почему это проблема

Исследование показало, что ученые неправильно проводят испытания марсоходов и луноходов, что приводит к аварийным ситуациям на поверхности других миров Солнечной системы.

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Посадка на поверхность другого мира в Солнечной системе является непростой задачей. Несмотря на множество успешных посадок на Луну и Марс, космические аппараты продолжают выходить из строя во время своих миссий. Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Field Robotics, считают, что причина состоит в том, что ученые неправильно понимают физические процессы на других объектах Солнечной системы и сложность их поверхностей, пишет IFLScience.

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При разработке миссий, которые предусматривают посадку роботизированных аппаратов на поверхность Луны или Марса, космические агентства ищут похожие условия на Земле для испытаний. Например, NASA проводит испытания в калифорнийской пустыне Мохаве или на специально созданном испытательном полигоне. Особенно это касается испытаний перемещения марсоходов на поверхности Марса.

Чтобы компенсировать низкую гравитацию Марса, ученые уменьшают массу экспериментальных марсоходов, чтобы лучше понять, как они будут справляться с рельефом на другой планете. Но авторы исследования говорят, что такой подход может првиодить к слишком оптимистичным результатам.

Например, во время испытания марсохода Curiosity его масса была уменьшена с 907 кг до 340 кг, что соответствует его весу на Красной планете.

"Из-за более сильного гравитационного притяжения, действующего на каждую частицу в пустыне на Земле, эта почва должна обладать более высоким пределом текучести по сравнению с марсианской. Значит она должна выдерживать более высокие нагрузки без деформации, что фактически обеспечивает оптимистичную оценку проходимости марсоходов по поверхности Марса, чтобы их колеса не вышли из строя. Но одного лишь уменьшения массы марсохода недостаточно, если только не будет изменен состав почвы с учетом более слабого гравитационного притяжения, действующего на Марсе", — говорят ученые.

Проще говоря, NASA сосредоточилось на изучении влияния пониженной гравитации на марсоход, пренебрегая ее влиянием на почву других миров Солнечной системы.

Исследователи, которые работали над миссией VIPER на Луну, которая недавно была отменена, использовали физический симулятор для испытаний. Ученые обнаружили существенное расхождение между моделированием перемещения лунохода VIPER на лунной почве и испытаниями, проведенными на Земле.

Исследователи говорят, что для того, чтобы избежать потенциальных аварий на Марсе или Луне, нужно учитывать не только гравитационное воздействие на марсоход или луноход, но и воздействие гравитации на почву другого мира.

Как уже писал Фокус, у человечества есть всего 40 000 лет, чтобы найти инопланетян. Так называемые техносигнатуры, то есть признаки существования технологий у потенциальной внеземной цивилизации, не могут существовать вечно.

Также Фокус писал о том, что в Солнечной системе есть место, где вода одновременно замерзает и кипит. Поверхности ледяных лун формируются не потоками горячей лавы, как это происходило бы на Земле. Пейзажи на ледяных лунах создаются водой, которая одновременно и кипит, и замерзает.