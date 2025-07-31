У человечества есть всего 40 000 лет, чтобы найти инопланетян: в чем причина

Так называемые техносигнатуры, то есть признаки существования технологий у потенциальной внеземной цивилизации, не могут существовать вечно. Гипотетические рои Дайсона, окружающие другие звезды, могут самоуничтожиться, еще до того, как люди смогут их обнаружить.

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Согласно шкале Кардашева, предложенной астрономом Николаем Кардашевым в 60-х годах прошлого века, разумные цивилизации делятся на три типа в зависимости от способности получать энергию. Человечество еще не достигло уровня цивилизации типа I, которая может получать всю энергию своей планеты. Но потенциальные разумные инопланетяне могли достичь уровня цивилизации типа II, а значит могли научиться получать почти всю энергию своей звезды. Они могли это сделать с помощью сферы Дайсона, гипотетической конструкции, окружающей звезду, предложенной физиком Фрименом Дайсоном в 60-х года прошлого века, либо с помощью предложенной позже конструкции рой Дайсона, состоящей из огромного количества космических аппаратов для сбора энергии. Хотя эти рои Дайсона могут показаться вечными, они подвержены влиянию гравитации. Новое теоретическое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, предполагает, что рои Дайсона, которые не обслуживаются, могут разрушиться в течение десятков тысяч лет. Это значит, что у человечества есть примерно 41 000 лет, чтобы обнаружить технологии потенциальных инопланетян, пишет Popular Mechanics.

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Хотя до сих пор никакие разумные внеземные цивилизации обнаружены не были, ученые продолжают их поиск. В том числе с помощью потенциальных техносигнатур, которые могут указывать на наличие внеземных технологий. Возможно, причина того, что ученые не обнаружили разумных инопланетян, состоит в том, что те уже исчезли и даже любые техносигнатуры, которые они могли оставить после себя, превратились в космическую пыль.

И все же ученые не оставляют надежды обнаружить гипотетические рои Дайсона, собирающие энергию звезд, если они вообще существуют. Вопрос в том, есть у людей время на то, чтобы их найти. Новое теоретическое исследование показывает, что у человечества может быть примерно 41 000 лет, чтобы найти рой Дайсона перед тем, как он исчезнет. Авторы исследования предполагают, что если потенциальная внеземная цивилизация не будет поддерживать работу роя Дайсона, то он постепенно разрушиться без обслуживания.

Если потенциальная внеземная цивилизация не будет поддерживать работу роя Дайсона, то он постепенно разрушиться без обслуживания Фото: Love Employee

Ученые считают, что, хотя рои Дайсона могут показаться неразрушимыми и более устойчивыми, чем сферы Дайсона, они подвержены гравитационной нестабильности, которая неизбежно приводит к столкновениям между космическими аппаратами. Поначалу эти столкновения могут быть относительно незначительными, но если разумные инопланетяне не будут поддерживать их стабильность, то дальнейший каскад столкновений приведет к полному уничтожению конструкции для сбора энергии. В результате она превратится в космическую пыль, которая затем также исчезнет.

Это теоретическое исследование, которое указывает на возможную продолжительность существования гипотетических структур, которых никто никогда не видел. И все же, если эта гипотеза верна, то у человечества есть несколько десятков тысяч лет, чтобы обнаружить потенциальных инопланетян, считают ученые.

Как уже писал Фокус, недавно появилась гипотеза, согласно которой новая межзвездная комета, обнаруженная в Солнечной системе, на самом деле является искусственным объектом, созданным инопланетянами.

Также Фокус писал о том, что астрономы случайно обнаружили новый мир в нашей галактике. Ученые с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили новую блуждающую планету, которая не связана гравитацией со звездой и свободно перемещается по космосу. Обнаружить планету помогло явление, которое предсказал Альберт Эйнштейн.