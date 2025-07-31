У людства є всього 40 000 років, щоб знайти інопланетян: у чому причина

Так звані техносигнатури, тобто ознаки існування технологій у потенційної позаземної цивілізації, не можуть існувати вічно. Гіпотетичні рої Дайсона, що оточують інші зірки, можуть самознищитися, ще до того, як люди зможуть їх виявити.

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Згідно зі шкалою Кардашева, запропонованою астрономом Миколою Кардашевим у 60-х роках минулого століття, розумні цивілізації поділяються на три типи залежно від здатності отримувати енергію. Людство ще не досягло рівня цивілізації типу I, яка може отримувати всю енергію своєї планети. Але потенційні розумні інопланетяни могли досягти рівня цивілізації типу II, а отже могли навчитися отримувати майже всю енергію своєї зірки. Вони могли це зробити за допомогою сфери Дайсона, гіпотетичної конструкції, що оточує зірку, запропонованої фізиком Фріменом Дайсоном у 60-х роках минулого століття, або за допомогою запропонованої пізніше конструкції рой Дайсона, що складається з величезної кількості космічних апаратів для збору енергії. Хоча ці рої Дайсона можуть здатися вічними, вони схильні до впливу гравітації. Нове теоретичне дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal, передбачає, що рої Дайсона, які не обслуговуються, можуть зруйнуватися протягом десятків тисяч років. Це означає, що у людства є приблизно 41 000 років, щоб виявити технології потенційних інопланетян, пише Popular Mechanics.

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Хоча досі жодних розумних позаземних цивілізацій виявлено не було, вчені продовжують їхній пошук. Зокрема за допомогою потенційних техносигнатур, які можуть вказувати на наявність позаземних технологій. Можливо, причина того, що вчені не виявили розумних інопланетян, полягає в тому, що ті вже зникли і навіть будь-які техносигнатури, які вони могли залишити після себе, перетворилися на космічний пил.

І все ж вчені не полишають надії виявити гіпотетичні рої Дайсона, що збирають енергію зірок, якщо вони взагалі існують. Питання в тому, чи є у людей час на те, щоб їх знайти. Нове теоретичне дослідження показує, що у людства може бути приблизно 41 000 років, щоб знайти рій Дайсона перед тим, як він зникне. Автори дослідження припускають, що якщо потенційна позаземна цивілізація не буде підтримувати роботу рою Дайсона, то він поступово зруйнується без обслуговування.

Якщо потенційна позаземна цивілізація не підтримуватиме роботу рою Дайсона, то він поступово зруйнується без обслуговування Фото: Love Employee

Вчені вважають, що, хоча рої Дайсона можуть здатися неруйнівними і більш стійкими, ніж сфери Дайсона, вони схильні до гравітаційної нестабільності, яка неминуче призводить до зіткнень між космічними апаратами. Спочатку ці зіткнення можуть бути відносно незначними, але якщо розумні інопланетяни не будуть підтримувати їхню стабільність, то подальший каскад зіткнень призведе до повного знищення конструкції для збору енергії. У результаті вона перетвориться на космічний пил, який потім також зникне.

Це теоретичне дослідження, яке вказує на можливу тривалість існування гіпотетичних структур, яких ніхто ніколи не бачив. І все ж, якщо ця гіпотеза правильна, то в людства є кілька десятків тисяч років, щоб виявити потенційних інопланетян, вважають учені.

Як уже писав Фокус, нещодавно з'явилася гіпотеза, згідно з якою нова міжзоряна комета, виявлена в Сонячній системі, насправді є штучним об'єктом, створеним інопланетянами .

Також Фокус писав про те, що астрономи випадково виявили новий світ у нашій галактиці. Вчені за допомогою космічного телескопа Хаббл виявили нову блукаючу планету, яка не пов'язана гравітацією із зіркою і вільно переміщається космосом. Виявити планету допомогло явище, яке передбачив Альберт Ейнштейн.