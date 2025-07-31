Землетрясение на Камчатке стало крупнейшим в мире, но породило лишь небольшие цунами: почему

Землетрясение у восточного побережья российского полуострова Камчатка 30 июля 2025 года вызвало волны цунами, достигшие Гавайев и прибрежных районов материковой части США. Однако высота волн оказалась значительно меньшей, чем прогнозировали ученые.

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Известно, что масштаб землетрясения на Камчатке составил 8,8 балла, что потенциально делает его одним из крупнейших землетрясений за всю историю наблюдений. Страны, расположенные по большей части Тихого океана, включая Восточную Азию, Северную и Южную Америку, объявили тревогу, а в некоторых случаях и распорядились об эвакуации в связи с потенциально разрушительными волнами, пишет Science Alert.

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Землетрясение на Камчатке вызвало цунами

По словам исследователей, волны высотой до четырех метров обрушились на прибрежные города Камчатки, расположенные недалеко от места землетрясения. Известно, что серьезный ущерб был нанесен сразу нескольким районам.

Однако в других регионах волны оказались значительно меньше, чем прогнозировали ученые, в том числе в Японии, которая расположена гораздо ближе к Камчатке, чем большая часть Тихоокеанского побережья. Многие предупреждения были понижены или сняты, и ущерб от них относительно невелик.

Исследователи отмечают, что для землетрясения такой силы цунами оказалось значительно меньше, чем могло бы быть. Но почему это произошло?

Угрозы цунами (фиолетовый) и прогноз (желтый), 31 июля 2025 год Фото: USGS

Почему землетрясение вызвало лишь небольшое цунами?

Известно, что землетрясение на Камчатке было связано с тихоокеанской тектонической плитой – одним из нескольких крупных фрагментов земной коры. Она надвигается на северо-запад на часть Североамериканской плиты, простирающуюся на запад, в Россию, и погружается под Камчатский полуостров в процессе, называемом субдукцией.

По данным Геологической службы США (USGS), средняя скорость конвергенции составляла около 80 км/год. Это одна из самых высоких скоростей относительного движения на границе плит. Как правило, это движение происходит в виде случайных внезапных перемещений на несколько метров. Ученые отмечают, что при любом землетрясении такого типа и силы смещение может происходить в зоне контакта двух тектонических плит размером чуть менее 400 на 150 км.

Известно, что земная кора состоит из горных пород, которые в малых масштабах и вблизи поверхности очень тверды и хрупки. Но на очень больших площадях и глубинах она может деформироваться, проявляя некоторую упругость. По мере того как субдуцирующая плита – Тихоокеанская плита – продвигается вперед и опускается, глубина океанского дна может внезапно измениться.

Ближе к береговой линии кора вышележащей плиты может быть вытолкнута вверх, в то время как другая плита задвигается вниз. Именно эти почти мгновенные движения морского дна порождают волны цунами, вытесняя огромные объемы морской воды. Например, если морское дно поднимется всего на один метр на площади 200 на 100 квадратных километров при глубине воды в 1 км, то вытесненная вода заполнит стадион "Уэмбли" до самого потолка 17,5 миллиона раз.

Земная кора может опуститься, прежде чем снова вернуться на границы плит Фото: USGS

Океанические волны, сформированные морским дном

Известно, что волны цунами распространяются в глубинах океана со скоростью до 740 километров в час, поэтому можно ожидать, что они достигнут любого побережья Тихого океана в течение суток. Однако часть их энергии рассеивается по мере движения через океан, поэму они, как правило, представляют меньшую опасность на самых удаленных от места землетрясения береговых линиях.

Опасность возникает из-за того, как изменяются волны по мере подъема морского дна к береговой линии. Волны замедляются и увеличиваются в высоте, создавая прилив воды к обычной береговой линии, а затем и за ее пределы.

Ученые отмечают, что землетрясение на Камчатке произошло значительно глубже в земной коре – на глубине чуть более километров – чем Суматранское землетрясение 2004 года и землетрясение в Японии в 2011 году. Это привело к несколько меньшему вертикальному смещению морского дна, а движение дна было несколько менее мгновенным. Считается, что именно это стало причиной того, что волны цунами оказались меньше, чем прогнозировали ученые.

Ранее Фокус писал о том, что землетрясение на Камчатке продолжается, атомные подлодки РФ в зоне риска.