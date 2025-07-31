Землетрус на Камчатці став найбільшим у світі, але породив лише невеликі цунамі: чому

Землетрус біля східного узбережжя російського півострова Камчатка 30 липня 2025 року спричинив хвилі цунамі, що сягнули Гаваїв і прибережних районів материкової частини США. Однак висота хвиль виявилася значно меншою, ніж прогнозували вчені.

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Відомо, що масштаб землетрусу на Камчатці становив 8,8 бала, що потенційно робить його одним із найбільших землетрусів за всю історію спостережень. Країни, розташовані по більшій частині Тихого океану, включно зі Східною Азією, Північною і Південною Америкою, оголосили тривогу, а в деяких випадках і розпорядилися про евакуацію у зв'язку з потенційно руйнівними хвилями, пише Science Alert.

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Землетрус на Камчатці спричинив цунамі

За словами дослідників, хвилі висотою до чотирьох метрів обрушилися на прибережні міста Камчатки, розташовані недалеко від місця землетрусу. Відомо, що серйозної шкоди було завдано відразу кільком районам.

Однак в інших регіонах хвилі виявилися значно меншими, ніж прогнозували вчені, зокрема в Японії, яка розташована набагато ближче до Камчатки, ніж більша частина Тихоокеанського узбережжя. Багато попереджень було знижено або знято, і збиток від них відносно невеликий.

Дослідники зазначають, що для землетрусу такої сили цунамі виявилося значно меншим, ніж могло б бути. Але чому це сталося?

Загрози цунамі (фіолетовий) і прогноз (жовтий), 31 липня 2025 рік Фото: pandemia

Чому землетрус спричинив лише невелике цунамі?

Відомо, що землетрус на Камчатці був пов'язаний із тихоокеанською тектонічною плитою — одним із кількох великих фрагментів земної кори. Вона насувається на північний захід на частину Північноамериканської плити, що тягнеться на захід, у Росію, і занурюється під Камчатський півострів у процесі, що називається субдукцією.

За даними Геологічної служби США (USGS), середня швидкість конвергенції становила близько 80 км/год. Це одна з найвищих швидкостей відносного руху на кордоні плит. Як правило, цей рух відбувається у вигляді випадкових раптових переміщень на кілька метрів. Науковці зазначають, що за будь-якого землетрусу такого типу і сили зміщення може відбуватися в зоні контакту двох тектонічних плит розміром трохи менше ніж 400 на 150 км.

Відомо, що земна кора складається з гірських порід, які в малих масштабах і поблизу поверхні дуже тверді та крихкі. Але на дуже великих площах і глибинах вона може деформуватися, проявляючи деяку пружність. У міру того як субдукуюча плита — Тихоокеанська плита — просувається вперед і опускається, глибина океанського дна може раптово змінитися.

Ближче до берегової лінії кора вищерозміщеної плити може бути виштовхнута вгору, в той час, як інша плита засувається вниз. Саме ці майже миттєві рухи морського дна породжують хвилі цунамі, витісняючи величезні обсяги морської води. Наприклад, якщо морське дно підніметься всього на один метр на площі 200 на 100 квадратних кілометрів при глибині води в 1 км, то витіснена вода заповнить стадіон "Вемблі" до самої стелі 17,5 мільйона разів.

Земна кора може опуститися, перш ніж знову повернутися на межі плит Фото: pandemia

Океанічні хвилі, сформовані морським дном

Відомо, що хвилі цунамі поширюються в глибинах океану зі швидкістю до 740 кілометрів на годину, тому можна очікувати, що вони досягнуть будь-якого узбережжя Тихого океану протягом доби. Однак частина їхньої енергії розсіюється в міру руху через океан, тому вони, як правило, становлять меншу небезпеку на найвіддаленіших від місця землетрусу берегових лініях.

Небезпека виникає через те, як змінюються хвилі в міру підйому морського дна до берегової лінії. Хвилі сповільнюються і збільшуються у висоті, створюючи приплив води до звичайної берегової лінії, а потім і за її межі.

Науковці зазначають, що землетрус на Камчатці стався значно глибше в земній корі — на глибині трохи більше ніж кілометри — ніж Суматранський землетрус 2004 року та землетрус у Японії 2011 року. Це призвело до дещо меншого вертикального зміщення морського дна, а рух дна був дещо менш миттєвим. Вважається, що саме це стало причиною того, що хвилі цунамі виявилися меншими, ніж прогнозували вчені.

Раніше Фокус писав про те, що землетрус на Камчатці триває, атомні підводні човни РФ у зоні ризику.