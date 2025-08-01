Брачные песни морских леопардов напоминают человеческие: какой мотив они напевают

Когда вечером небо Антарктиды окрашивается в розовый цвет, самец морского леопарда просыпается и соскальзывает со льда в воду. В толще воды он проводит ночь, распевая среди дрейфующих льдин – исследователей заинтриговало то, на что они похожи.

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В новом исследовании ученые впервые проанализировали песни морских леопардов, которые в течение следующих двух месяцев поют каждую ночь. Самцы поют настолько громко, что лед вокруг него вибрирует. Анализ показывает, что каждая песня представляет собой последовательность трелей и улюлюканий, исполняемых в определенном ритме. Ученые также обнаружили, что предсказуемость их ритма поразительно похожа на детские песенки, которые поют люди, пишет Science Alert.

Команда из Университета Южного Уэльса полагают, что такие вокализации – продуманная стратегия. Несмотря на то, что морские леопарды – одиночные животные, самцам все же необходимо, чтобы крик был хорошо слышен на обширных просторах ледяного океана, чтобы добиться самки.

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Сезон сольных выступлений самцов

Известно, что морские леопарды (Hydrurga leptonyx) получили свое название благодаря пятнистой шкуре. Представители этого вида живут на льду и в окружающих водах Антарктиды. Исследования показывают, что морские леопарды особенно шумны в брачный сезон, который длится с конца октября до начала января. В то время самка морского леопарда поет всего несколько часов в дни течки, тогда как самцы – настоящие "звезды этого шоу".

Каждую ночь самцы исполняют подводные сольные выступления продолжительностью до 13 часов. Во время брачного периода они ныряют в море и поют под водой около двух минут, а затем возвращаются на поверхность, чтобы отдохнуть и вдохнуть воздух. Исследования показывают, что этот сложный брачный ритуал может продолжаться неделями.

В среднем самцы морского леопарда весит около 320 килограммов, но издает удивительно высокие трели, похожие на трели крошечных сверчков. В пределах популяции морских леопардов сами звуки не сильно различаются по высоте и продолжительности. Но порядок и характер их воспроизведения значительно различаются у разных особей.

В новом исследовании ученые изучили отдельные песни морских леопардов и сравнили их с песнями других животных, а также музыкой человека.

Какие песни поют морские леопарды

По словам Трейси Роджерс, профессора кафедры эволюции и экологии, Университет Нового Южного Уэльса, они с командой использовали данные, собранные в 1990-х годах. Роджерс проехала на квадроцикле по антарктическим льдам к кромке моря и пометила 26 самцов краской, пока они спали. Затем исследовательница записала их песни ночью.

В ходе нового исследования ученые проанализировали записи, чтобы лучше понять их структуру и закономерности. Команда измерила "энтропию" последовательностей – простыми словами, была ли последовательность звуков предсказуемой или случайной.

Результаты показали, что песни состоят из пяти ключевых "нот", также известных как типы звуков.

Удивительно предсказуемая закономерность

На следующем этапе ученые сравнили песни самцов морских леопардов с несколькими стилями человеческой музыки: барокко, классикой, романтизмом и современной, а также с песнями The Beatles и детскими стишками.

Команда обнаружила сходство между предсказуемостью человеческих детских стишков и криками морских леопардов. Детские стишки просты, повторяются и легко запоминаются — именно это ученые и заметили в песнях морских леопардов. Диапазон "энтропии" был аналогичен 39 детским стишкам из "Золотой книги песен" — сборника текстов и нот классических детских песен, впервые опубликованного в 1945 году.

Отметим, что звучание морских леопардов сильно отличается от человеческого. Но результаты нового исследования показывают, что сложность и структура песен морских леопардов поразительно похожи на человеческие детские стишки. Понимание коммуникации животных чрезвычайно важно, так как может улучшить охрану природы и благополучие животных по всему земному шару.

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