Шлюбні пісні морських леопардів нагадують людські: який мотив вони наспівують

Коли ввечері небо Антарктиди забарвлюється в рожевий колір, самець морського леопарда прокидається і зісковзує з льоду у воду. У товщі води він проводить ніч, співаючи серед крижин, що дрейфують — дослідників заінтригувало те, на що вони схожі.

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У новому дослідженні вчені вперше проаналізували пісні морських леопардів, які протягом наступних двох місяців співають щоночі. Самці співають настільки голосно, що лід навколо нього вібрує. Аналіз показує, що кожна пісня являє собою послідовність трелей і улюлюкань, що виконуються в певному ритмі. Вчені також виявили, що передбачуваність їхнього ритму разюче схожа на дитячі пісеньки, які співають люди, пише Science Alert.

Команда з Університету Південного Уельсу вважають, що такі вокалізації — продумана стратегія. Попри те, що морські леопарди — поодинокі тварини, самцям все ж необхідно, щоб крик був добре чутний на великих просторах крижаного океану, щоб домогтися самки.

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Сезон сольних виступів самців

Відомо, що морські леопарди (Hydrurga leptonyx) отримали свою назву завдяки плямистій шкурі. Представники цього виду живуть на льоду і в навколишніх водах Антарктиди. Дослідження показують, що морські леопарди особливо галасливі у шлюбний сезон, який триває з кінця жовтня до початку січня. У той час самка морського леопарда співає лише кілька годин у дні тічки, тоді як самці — справжні "зірки цього шоу".

Щоночі самці виконують підводні сольні виступи тривалістю до 13 годин. Під час шлюбного періоду вони пірнають у море і співають під водою близько двох хвилин, а потім повертаються на поверхню, щоб відпочити та вдихнути повітря. Дослідження показують, що цей складний шлюбний ритуал може тривати тижнями.

У середньому самці морського леопарда важать близько 320 кілограмів, але видають напрочуд високі трелі, схожі на трелі крихітних цвіркунів. У межах популяції морських леопардів самі звуки не надто різняться за висотою і тривалістю. Але порядок і характер їх відтворення значно різняться в різних особин.

У новому дослідженні вчені вивчили окремі пісні морських леопардів і порівняли їх із піснями інших тварин, а також музикою людини.

Які пісні співають морські леопарди

За словами Трейсі Роджерс, професора кафедри еволюції та екології, Університет Нового Південного Уельсу, вони з командою використовували дані, зібрані в 1990-х роках. Роджерс проїхала на квадроциклі антарктичними льодами до крайки моря і позначила 26 самців фарбою, поки вони спали. Потім дослідниця записала їхні пісні вночі.

Під час нового дослідження вчені проаналізували записи, щоб краще зрозуміти їхню структуру і закономірності. Команда виміряла "ентропію" послідовностей — простими словами, чи була послідовність звуків передбачуваною або випадковою.

Результати показали, що пісні складаються з п'яти ключових "нот", також відомих як типи звуків.

Дивно передбачувана закономірність

На наступному етапі вчені порівняли пісні самців морських леопардів із кількома стилями людської музики: бароко, класикою, романтизмом і сучасною, а також із піснями The Beatles і дитячими віршиками.

Команда виявила схожість між передбачуваністю людських дитячих віршиків і криками морських леопардів. Дитячі віршики прості, повторюються і легко запам'ятовуються — саме це вчені й помітили в піснях морських леопардів. Діапазон "ентропії" був аналогічний 39 дитячим віршикам із "Золотої книги пісень" — збірки текстів і нот класичних дитячих пісень, вперше опублікованої 1945 року.

Зазначимо, що звучання морських леопардів сильно відрізняється від людського. Але результати нового дослідження показують, що складність і структура пісень морських леопардів разюче схожі на людські дитячі віршики. Розуміння комунікації тварин надзвичайно важливе, оскільки може поліпшити охорону природи й добробуту тварин по всій земній кулі.

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