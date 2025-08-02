Влияют на GPS: почему космические ураганы происходят на полюсах Земли (фото)

Высоко над полярными регионами Земли — а иногда и в других частях Солнечной системы — ученые наблюдают гигантские вихри заряженных частиц. Эти явления влияют на магнитное поле Земли и даже могут нарушать работу спутниковых систем.

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Эти вихри плазмы, известные как космические ураганы, высвобождают огромное количество энергии в верхние слои атмосферы, что часто приводит к появлению ярких полярных сияний. Исследователи опубликовали новые данные о том, как они влияют на магнитное поле нашей планеты и даже на спутники, пишет IFLScience.

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В отличие от ураганов, образующихся в нижних слоях атмосферы Земли, космические ураганы не вращаются с помощью ветра и воды. Вместо этого они бушуют с помощью плазмы — смеси заряженных частиц — чрезвычайно горячих ионизированных газов. Они вращаются с невероятно высокой скоростью, достигающей 7500 км/ч.

Эти бури имитируют многие особенности атмосферных ураганов: спиральные рукава, циклоноподобное авроральное пятно и мощное вращательное движение. Вместо дождя в ионосферу изливаются потоки электронов.

Схема космического урагана над арктическим регионом Земли Фото: Википедия

Исследователи изучили значительное событие 20 августа 2014 года и обнаружили, что оно высвободило энергию, сравнимую с полномасштабными магнитными бурями в полярных регионах, охватывающую участок диаметром 1000 км у своего основания в ионосфере, — ионизированном верхнем слое атмосферы на высоте 110-860 км.

Передача энергии, сопровождающая образование космических ураганов, происходит, когда потоки солнечного ветра впрыскивают большое количество заряженных частиц в ионосферу Земли. Это может нарушить магнитное поле, вызывая кратковременные геомагнитные изменения, которые можно обнаружить на нашей планете.

Кроме того, космические ураганы мешают работе спутниковых сигналов, таких как GPS, радиосистем и радаров. Бури приводят к колебаниям сигнала, что ослабляет точность и стабильность спутниковых навигационных систем.

Хотя официально космические ураганы открыла команда исследователей из Шаньдунского университета в Китае еще в 2014 году, их признали типом космической погоды только в 2021 году. Команда наблюдала за ним 8 часов, пока он постепенно не утих.

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Однако ученые утверждают, что это не первый космический ураган. Они обнаружили еще сотни других между 2005 и 2016 годами — 329 в Северном полушарии и 259 в Южном.

Эти события, как правило, происходят чаще, когда полярный регион освещается солнцем, на магнитных широтах выше 80°. Их образование тесно связано с солнечной активностью, магнитным полем Земли и сезонными условиями.

Выводы нового исследования свидетельствуют о том, что космические ураганы повторяющийся и недостаточно изученный фактор в системе космической погоды нашей планеты, что имеет реальные последствия как для технологий, так и для науки.

Как уже писал Фокус, наше родное сверхскопление галактик разрывает на части особая сила. В самых больших масштабах галактики образуют сверхскопления размером в сотни миллионов и миллиарды световых лет. Но на самом деле это не целостные структуры и наше родное сверхскопление галактик разрушается.