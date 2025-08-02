Впливають на GPS: чому космічні урагани відбуваються на полюсах Землі (фото)

Високо над полярними регіонами Землі — а іноді й в інших частинах Сонячної системи — вчені спостерігають гігантські вихори заряджених частинок. Ці явища впливають на магнітне поле Землі і навіть можуть порушувати роботу супутникових систем.

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Ці вихори плазми, відомі як космічні урагани, вивільняють величезну кількість енергії у верхні шари атмосфери, що часто призводить до появи яскравих полярних сяйв. Дослідники опублікували нові дані про те, як вони впливають на магнітне поле нашої планети і навіть на супутники, пише IFLScience.

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На відміну від ураганів, що утворюються в нижніх шарах атмосфери Землі, космічні урагани не обертаються за допомогою вітру та води. Натомість вони вирують за допомогою плазми — суміші заряджених частинок — надзвичайно гарячих іонізованих газів. Вони обертаються з неймовірно високою швидкістю, що сягає 7500 км/год.

Ці бурі імітують багато особливостей атмосферних ураганів: спіральні рукави, циклоноподібна авроральна пляма та потужний обертальний рух. Замість дощу в іоносферу виливаються потоки електронів.

Схема космічного урагану над арктичним регіоном Землі Фото: Вікіпедія

Дослідники вивчили значну подію 20 серпня 2014 року і виявили, що вона вивільнила енергію, порівнянну з повномасштабними магнітними бурями в полярних регіонах, що охоплював ділянку діаметром 1000 км біля своєї основи в іоносфері, — іонізованому верхньому шарі атмосфери на висоті 110—860 км.

Передача енергії, що супроводжує утворення космічних ураганів, відбувається, коли потоки сонячного вітру впорскують велику кількість заряджених частинок в іоносферу Землі. Це може порушити магнітне поле, спричиняючи короткочасні геомагнітні зміни, які можна виявити на нашій планеті.

Крім того, космічні урагани заважають роботі супутникових сигналів, таких як GPS, радіосистем та радарів. Бурі призводять до коливань сигналу, що послаблює точність і стабільність супутникових навігаційних систем.

Хоча офіційно космічні урагани відкрила команда дослідників з Шаньдунського університету в Китаї ще у 2014 році, їх визнали типом космічної погоди лише в 2021 році. Команда спостерігала за ним 8 годин, аж поки він поступово не вщух.

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Однак науковці стверджують, що це не перший космічний ураган. Вони виявили ще сотні інших між 2005 і 2016 роками — 329 у Північній півкулі і 259 у Південній.

Ці події, як правило, відбуваються частіше, коли полярний регіон освітлюється сонцем, на магнітних широтах вище 80°. Їхнє утворення тісно пов'язане з сонячною активністю, магнітним полем Землі та сезонними умовами.

Висновки нового дослідження свідчать про те, що космічні урагани повторювані і недостатньо вивчений фактор у системі космічної погоди нашої планети, що має реальні наслідки як для технологій, так і для науки.

Як уже писав Фокус, наше рідне надскупчення галактик розриває на частини особлива сила. У найбільших масштабах галактики утворюють надскупчення розміром у сотні мільйонів і мільярди світлових років. Але насправді це не цілісні структури і наше рідне надскупчення галактик руйнується.