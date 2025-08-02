Книги никуда не денутся: почему чтение всегда будет актуальным (фото)

Несмотря на бурное развитие цифровых медиа и аудиоконтента на заказ, книги не исчезли. На самом деле они остаются неотъемлемой частью многих домов. Ученые объяснили, почему так.

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По словам ученых, понимание того, как мы взаимодействуем с языком, показывает нам, почему чтение сохраняет свою важность. В исследовании использовали такие инструменты, как МРТ и ЭЭГ, и изучили, как наш мозг обрабатывает письменную и устную речь, пишет ScienceAlert.

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Исследователи отмечают, что хотя обе деятельности имеют целью помочь нам понять информацию, они делают это по-разному.

"Слушание не дает всех преимуществ чтения, а чтение не дает всего, что дает слушание. Оба действия важны, но они не являются взаимозаменяемыми.", — говорит лингвистка и профессор Делавэрского университета Стефани Н. Дель Туфо.

Хотя чтение и слушание имеют некоторые общие нейронные пути, каждое из них активирует уникальные процессы Фото: Getty Images

Различные процессы в мозге

Хотя чтение и слушание имеют некоторые общие нейронные пути, каждое из них активирует уникальные процессы. Например, чтение требует больших зрительных усилий. Мозг работает за кулисами и распознает форму букв, связывает их со звуками, выводит значение, а затем выводит понимание предложения за предложением.

Визуальные подсказки в тексте, такие как знаки препинания и форматирование, направляют нас и помогают облегчить понимание. К тому же его можно читать в своем темпе.

В отличие от этого, слушание происходит в темпе говорящего. Звуки поступают непрерывным потоком, и мозг должен мгновенно их расшифровывать, выделять отдельные слова, запоминать предыдущие предложения и интерпретировать тон и намерения говорящего, ведь контекст очень важен. Эта работа в режиме реального времени во многих случаях делает слушание более когнитивно сложным.

Что легче?

Мнение, что слушание дается легче, не всегда правильное. Исследования показывают, что слушание может стать более сложным для восприятия, когда материал является трудным или новым, например, это нехудожественные книги, которые объясняют факты, идеи или то, как что-то работает.

Чтение часто эффективнее для восприятия такой информации, поскольку оно позволяет знакомиться с ней снова и снова и делать заметки — роскошь, которую нелегко воспроизвести с помощью аудио.

Исследовательница отмечает, что наш мозг по-разному обрабатывает различные жанры: художественные истории активируют области, связанные с социальным мышлением и эмпатией, тогда как нехудожественная литература полагается на сети, связанные с анализом и концентрацией.

Однако некоторые люди считают слушание более доступным. Например, люди с дислексией часто сталкиваются с трудностями в расшифровке написанных слов. Для них слушание позволяет получить доступ к содержанию без этих барьеров. Слушание позволяет мозгу извлекать значение без сложного процесса декодирования.

Чтобы по-настоящему постичь сложные идеи и сохранить знания, стоит определить для себя, когда читать, а когда слушать Фото: Getty

Последнее, но не менее важное.

Напоследок стоит собственно учесть, как мы взаимодействуем с материалом. Вовлечение играет решающую роль — это внимание, активное мышление и связывание идей. Люди часто слушают, занимаясь другими делами, такими как физические упражнения, приготовление пищи или просмотр интернета — действиями, которые трудно выполнять во время чтения.

Когда исследователи попросили студентов колледжа прочитать или прослушать подкаст в свободное время, участники, которые прочитали материал, показали значительно лучшие результаты в тесте, чем те, кто его прослушал.

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Многие студенты отмечали, что слушали информацию на фоне или выполняли несколько задач одновременно, например, щелкали мышкой на компьютере.

В конце концов, чтение остается эффективным методом обучения и восприятия, поскольку оно предлагает уникальный набор когнитивных преимуществ. Чтобы по-настоящему постичь сложные идеи и сохранить знания, стоит определить для себя, когда читать, а когда слушать.

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