Книги нікуди не дінуться: чому читання завжди буде актуальним (фото)

Попри бурхливий розвиток цифрових медіа та аудіоконтенту на замовлення, книги не зникли. Насправді вони залишаються невіддільною частиною багатьох домівок. Вчені пояснили, чому так.

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За словами науковців, розуміння того, як ми взаємодіємо з мовою, показує нам, чому читання зберігає свою важливість. У досліджені використали такі інструменти, як МРТ та ЕЕГ, і вивчили, як наш мозок обробляє письмову та усну мову, пише ScienceAlert.

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Дослідники зазначають, що хоча обидві діяльності мають на меті допомогти нам зрозуміти інформацію, вони роблять це по-різному.

"Слухання не дає всіх переваг читання, а читання не дає всього, що дає слухання. Обидві дії важливі, але вони не є взаємозамінними.", — каже лінгвістка і професорка Делаверського університету Стефані Н. Дель Туфо.

Хоча читання і слухання мають деякі спільні нейронні шляхи, кожне з них активує унікальні процеси Фото: Getty Images

Різні процеси в мозку

Хоча читання і слухання мають деякі спільні нейронні шляхи, кожне з них активує унікальні процеси. Наприклад, читання вимагає більших зорових зусиль. Мозок працює за лаштунками і розпізнає форму літер, пов'язує їх зі звуками, виводить значення, а потім виводить розуміння речення за реченням.

Візуальні підказки в тексті, такі як розділові знаки та форматування, направляють нас і допомагають полегшити розуміння. До того ж його можна читати у своєму темпі.

На відміну від цього, слухання відбувається за темпом того, хто говорить. Звуки надходять безперервним потоком, і мозок повинен миттєво їх розшифровувати, виокремлювати окремі слова, запам'ятовувати попередні речення та інтерпретувати тон і наміри мовця, адже контекст дуже важливий. Ця робота в режимі реального часу в багатьох випадках робить слухання більш когнітивно складним.

Що легше?

Думка, що слухання дається легше, не завжди правильна. Дослідження показують, що слухання може стати складнішим для сприйняття, коли матеріал є важкий або новий, наприклад, це нехудожні книги, які пояснюють факти, ідеї або те, як щось працює.

Читання часто ефективніше для сприйняття такої інформації, оскільки воно дозволяє ознайомлюватися з нею знову і знову та робити нотатки — розкіш, яку нелегко відтворити за допомогою аудіо.

Дослідниця зазначає, що наш мозок по-різному обробляє різні жанри: художні історії активують області, пов'язані з соціальним мисленням та емпатією, тоді як нехудожня література покладається на мережі, пов'язані з аналізом та концентрацією.

Проте деякі люди вважають слухання більш доступним. Наприклад, люди з дислексією часто постають перед труднощами в розшифровці написаних слів. Для них слухання дозволяє отримати доступ до змісту без цих бар'єрів. Слухання дозволяє мозку витягувати значення без складного процесу декодування.

Щоб по-справжньому осягнути складні ідеї та зберегти знання, варто визначити для себе, коли читати, а коли слухати Фото: Getty

Останнє, та не менш важливе

Наостанок варто власне врахувати, як ми взаємодіємо з матеріалом. Залучення відіграє вирішальну роль — це увага, активне мислення та зв'язування ідей. Люди часто слухають, займаючись іншими справами, такими як фізичні вправи, приготування їжі або перегляд інтернету — діями, які важко виконувати під час читання.

Коли дослідники попросили студентів коледжу прочитати або прослухати подкаст у вільний час, учасники, які прочитали матеріал, показали значно кращі результати в тесті, ніж ті, хто його прослухав.

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Чимало студентів зазначали, що слухали інформацію на фоні або виконували кілька завдань одночасно, наприклад, клацали мишкою на комп'ютері.

Зрештою, читання залишається ефективним методом навчання і сприйняття, оскільки воно пропонує унікальний набір когнітивних переваг. Щоб по-справжньому осягнути складні ідеї та зберегти знання, варто визначити для себе, коли читати, а коли слухати.

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