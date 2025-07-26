Єдиний та неповторний: коли народився неможливий гібрид слона та що з ним сталося

Ще у 1978 році унікальне народження слоненяти в зоопарку Великобританії привернуло увагу всього світу через свою генетичну унікальність. Воно народилося за незвичайних обставин, що викликало питання про межі розмноження між різними видами.

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Слоненя, якого назвали Мотті, народилося 11 липня в зоопарку Честера внаслідок спарювання африканського слона Джумболіно та азійської слонихи Шеби. Гібридне походження підтвердили генетичні тести, пише IFLScience.

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За словами співробітників зоопарку, Джумболіно був єдиним самцем у вольєрі на той час, що не залишало сумнівів щодо батьківства. Попри скептицизм експертів щодо життєздатності такого поєднання, Мотті став єдиним відомим гібридом свого виду. Книга рекордів Гіннеса зрештою назвала його "найрідкіснішим слоном у світі".

Генетична різниця між африканськими та азійськими слонами значна. Вони не тільки належать до різних видів, але й класифікуються за окремими родами, що робить природне розмноження вкрай малоймовірним.

Крім того, їхні природні середовища проживання розташовані на різних континентах — в Африці та Азії — що робить таке поєднання в дикій природі практично неможливим.

Фізичні особливості також різняться: африканські слони, як правило, більші, мають ширші вуха і грубішу шкіру, тоді як азійські слони менші та мають характерну будову пальців.

Мотті мав поєднання цих рис. Він мав широку голову і великі вуха свого африканського батька, але будова нігтів на лапах відповідала його азійській матері — п'ять на передніх лапах і чотири на задніх. На жаль, він народився на шість тижнів раніше і з самого початку мав проблеми зі здоров'ям.

Мотті страждав на некротичний ентероколіт, небезпечне захворювання кишечника, яке уражає здебільшого недоношених дітей, і помер лише через 10 днів, 21 липня. Посмертна експертиза підтвердила серйозну інфекцію кишечника та пуповини, спричинену бактерією E. coli. За повідомленнями, його останки зберегли в Музеї природознавства в Лондоні.

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Хоча Мотті залишається єдиним випадком серед слонів, схрещування між віддаленими видами траплялося і в інших частинах тваринного світу. Прикладами є гібриди, такі як біфало (буйвол і корова), гібриди собаки та лисиці, а також волфіни — нащадки малої косатки та афаліни — які плавають у різних океанах.

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