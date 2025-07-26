Единственный и неповторимый: когда родился невозможный гибрид слона и что с ним произошло

Еще в 1978 году уникальное рождение слоненка в зоопарке Великобритании привлекло внимание всего мира из-за своей генетической уникальности. Он родился при необычных обстоятельствах, что вызвало вопрос о границах размножения между различными видами.

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Слоненок, которого назвали Мотти, родился 11 июля в зоопарке Честера в результате спаривания африканского слона Джумболино и азиатской слонихи Шебы. Гибридное происхождение подтвердили генетические тесты, пишет IFLScience.

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По словам сотрудников зоопарка, Джумболино был единственным самцом в вольере в то время, что не оставляло сомнений относительно отцовства. Несмотря на скептицизм экспертов относительно жизнеспособности такого сочетания, Мотти стал единственным известным гибридом своего вида. Книга рекордов Гиннеса в конце концов назвала его "самым редким слоном в мире".

Генетическая разница между африканскими и азиатскими слонами значительна. Они не только принадлежат к разным видам, но и классифицируются по отдельным родам, что делает естественное размножение крайне маловероятным.

Кроме того, их естественные среды обитания расположены на разных континентах — в Африке и Азии — что делает такое сочетание в дикой природе практически невозможным.

Физические особенности также различаются: африканские слоны, как правило, крупнее, имеют более широкие уши и более грубую кожу, тогда как азиатские слоны меньше и имеют характерное строение пальцев.

Мотти обладал сочетанием этих черт. Он имел широкую голову и большие уши своего африканского отца, но строение ногтей на лапах соответствовало его азиатской матери — пять на передних лапах и четыре на задних. К сожалению, он родился на шесть недель раньше и с самого начала имел проблемы со здоровьем.

Мотти страдал некротическим энтероколитом, опасным заболеванием кишечника, которое поражает в основном недоношенных детей, и умер только через 10 дней, 21 июля. Посмертная экспертиза подтвердила серьезную инфекцию кишечника и пуповины, вызванную бактерией E. coli. По сообщениям, его останки сохранили в Музее естествознания в Лондоне.

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Хотя Мотти остается единственным случаем среди слонов, скрещивание между отдаленными видами случалось и в других частях животного мира. Примерами являются гибриды, такие как бифало (буйвол и корова), гибриды собаки и лисы, а также волфины — потомки малой косатки и афалины — которые плавают в разных океанах.

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