Вирус смертельного испанского гриппа реконструировали: его получили из легкого возрастом 107 лет

Международная группа ученых из Базельского университета провела реконструкцию вируса испанского гриппа, который убил до 100 млн человек в мире. Этот вирус команда получила из легкого, которому исполнилось 107 лет.

Related video

В рамках исследования было проанализировано легкое 18-летнего швейцарца, жившего в 1918 году. На основе анализа ученым удалось собрать первый полный геном гриппа А с точной датой возникновения в Европе. Работа позволяет лучше понять вирус, который обернулся смертельной пандемией, пишет New Atlas.

Ученые применили передовые технологии, чтобы изучить следы вируса в законсервированном в формалине легкого. Орган был получен от 18-летнего подростка, который умер от тяжелой пневмонии в Кантональной больнице (ныне Университетской больнице) в Цюрихе. Одно из легких подростка все это время хранилось в университетской медицинского коллекции с момента его смерти в 1918 году. Именно в это время в Европе началась первая волна пандемии испанского гриппа.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

“Мы впервые получили доступ к геному вируса гриппа, полученному во время пандемии 1918–1920 годов в Швейцарии. Это открывает новые возможности для понимания динамики адаптации вируса в Европе в начале пандемии”, - говорит палеогенетик и профессор археологии Базельского университета Верена Шюнеманн.

В своем исследовании команда использовала новый протокол, который был разработан специально для извлечения генетических данных из плохо сохранившихся тканей. Далее полученный геном вируса сравнили с геномами из Германии и Северной Америки.

Проведенный анализ показал, что у штамма вируса изначально были три важные адаптации. Именно они сделали “испанку” настолько смертоносной. Они сохранялись в геноме вируса до конца пандемии.

Две мутации помогли вирусу обойти защиту основного компонента иммунитета человека. Речь идет о противовирусном белке MxA, который блокирует размножение вируса гриппа в организме. Этот белок играет ключевую роль в защите организма от вирусов гриппа птичьего происхождения. Такие изменения в вирусе облегчили его распространение между людьми.

Третья найденная мутация изменила форму поверхностного белка в вирусе, который ученые называют гемагглютинином. Эту часть вирус использует для того, чтобы прикрепляться к клеткам человека и проникновения в них.

Ранее ученые предполагали, что такие особенно полезные мутации вирус приобрел уже в ходе масштабной пандемии. Но их наличие в легком пациента, умершего весной 1918 года, говорит о том, что вирус смог быстро эволюционировать и широко распространиться еще до второй волны пандемии – самой смертоносной, начавшейся осенью того же года.

Напомним, пандемия коронавируса состарила людей. Ученые считают, что пандемия коронавируса ускорила старение мозга людей, и это произошло еще до того, как мы заразились вирусом. Даже на относительно ранних стадиях вспышки болезни мозг людей постарел примерно на 5,5 месяцев, возможно, из-за стресса или кардинальных перемен в образе жизни.