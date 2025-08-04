Вірус смертельного іспанського грипу реконструювали: його отримали з легені віком 107 років

Міжнародна група вчених із Базельського університету провела реконструкцію вірусу іспанського грипу, який убив до 100 млн людей у світі. Цей вірус команда отримала з легені, якій виповнилося 107 років.

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У рамках дослідження було проаналізовано легеню 18-річного швейцарця, який жив у 1918 році. На основі аналізу вченим вдалося зібрати перший повний геном грипу А з точною датою виникнення в Європі. Робота дає змогу краще зрозуміти вірус, який обернувся смертельною пандемією, пише New Atlas.

Учені застосували передові технології, щоб вивчити сліди вірусу в законсервованій у формаліні легені. Орган був отриманий від 18-річного підлітка, який помер від важкої пневмонії в Кантональній лікарні (нині Університетській лікарні) в Цюріху. Одна з легень підлітка весь цей час зберігалася в університетській медичній колекції з моменту його смерті 1918 року. Саме в цей час у Європі почалася перша хвиля пандемії іспанського грипу.

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"Ми вперше отримали доступ до геному вірусу грипу, отриманого під час пандемії 1918-1920 років у Швейцарії. Це відкриває нові можливості для розуміння динаміки адаптації вірусу в Європі на початку пандемії", — каже палеогенетикиня і професорка археології Базельського університету Верена Шюнеманн.

У своєму дослідженні команда використовувала новий протокол, який був розроблений спеціально для вилучення генетичних даних з погано збережених тканин. Далі отриманий геном вірусу порівняли з геномами з Німеччини та Північної Америки.

Проведений аналіз показав, що у штаму вірусу спочатку були три важливі адаптації. Саме вони зробили "іспанку" настільки смертоносною. Вони зберігалися в геномі вірусу до кінця пандемії.

Дві мутації допомогли вірусу обійти захист основного компонента імунітету людини. Йдеться про противірусний білок MxA, який блокує розмноження вірусу грипу в організмі. Цей білок відіграє ключову роль у захисті організму від вірусів грипу пташиного походження. Такі зміни у вірусі полегшили його поширення між людьми.

Третя знайдена мутація змінила форму поверхневого білка у вірусі, який вчені називають гемаглютиніном. Цю частину вірус використовує для того, щоб прикріплятися до клітин людини та проникнення в них.

Раніше вчені припускали, що такі особливо корисні мутації вірус набув уже під час масштабної пандемії. Але їхня наявність у легені пацієнта, який помер навесні 1918 року, свідчить про те, що вірус зміг швидко еволюціонувати й широко поширитися ще до другої хвилі пандемії — найсмертоноснішої, що розпочалася восени того ж року.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу зістарила людей. Учені вважають, що пандемія коронавірусу прискорила старіння мозку людей, і це сталося ще до того, як ми заразилися вірусом. Навіть на відносно ранніх стадіях спалаху хвороби мозок людей постарів приблизно на 5,5 місяців, можливо, через стрес або кардинальні зміни у способі життя.