15 лет избегали ученых: исследователи наконец подтвердили существование третьего вида мант

В 2009 году в одной из статей единственный вид мант был разделен на два. Тогда ученые высказали предположение о существовании третьего вида – его существование подтвердили спустя 15 лет.

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Земля является домом для огромного количества видов и многие из них все еще остаются неизвестными науке. Некоторые из них прячутся в листве тропических лесов, но другие прячутся на виду. В 2009 году было обнаружено, что один вид мант на самом деле состоит из двух отдельных видов. Но теперь, спустя 15 лет подозрений, ученые официально подтвердили существование третьего вида, пишет IFLScience.

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Сколько видов мант обитает на Земле

Новый вид, по словам ученых, получил название Mobula yarae в честь Яры, водного духа из мифологии коренных народов Бразилии. Известно, что вид обитает только в водах Атлантического океана и является третьим из известных науке видов мант:

гигантская океаническая манта (Mobula birostris);

рифовая манта (Mobula alfredi);

манта Mobula yarae.

По словам соучредителя Фонда морской мегафауны, доктора Андреа Маршалла, новое открытие во многом связано с одной особью. В 2009 году команда произвела революцию в науке о мантах, разделив единственный известный вид мант. Впрочем, уже тогда ученые подозревали существование третьего вида, обитающего в Атлантическом океане – теперь ученые получили подтверждение этой теории.

В ходе исследования Маршалл вручную рисовала различные виды мант по собственным подводным фотографиям. В обще сложности потребовалось 6 лет, чтобы идентифицировать первые два вида. Затем, сравнивая их с другими изображениями, ученые поняли, что смотрят на совершенно другой вид.

Открытие совершенно новый вид мант

В 2024 году команда завершила формальное описание, объединив генетический анализ и изучение морфологии – им удалось подтвердить существование третьего вида.

Что касается внешнего вида, новый вид имеет V-образные белые плечевые пятна, которые отличаются от Т-образных пятен, наблюдаемых у M. birostris. У вида также более светлая окраска вокруг морды и глаз в сравнении с двумя другими видами. У представителей вида также отсутствуют пятна на нижней стороне, простирающиеся до межжаберных промежутков.

По словам исследователей, новый вид может достигать 5-6 метров, подобно гигантской океанической манте, хотя некоторые молодые особи, как показывают наблюдения, достигают лишь 3-4 метров, что характерно для рифовых мант.

По сравнению с двумя другими видами, Mobula yarae чаще встречается в прибрежных районах и эстуариях, которые отличаются от мест обитания Mobula birostris. Команда надеется, что официальное открытие третьего вида мант приведет к разработке стратегий по охране природы как на международном, так и на местном уровне. Отметим, что в настоящее время океанические манты в настоящее время классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, а рифовые манты – как уязвимые виды.

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