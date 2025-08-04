15 років уникали вчених: дослідники нарешті підтвердили існування третього виду мант

У 2009 році в одній зі статей єдиний вид мант було розділено на два. Тоді вчені висловили припущення про існування третього виду — його існування підтвердили через 15 років.

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Земля є домівкою для величезної кількості видів, і багато хто з них все ще залишаються невідомими науці. Деякі з них ховаються в листі тропічних лісів, але інші ховаються на виду. У 2009 році було виявлено, що один вид мант насправді складається з двох окремих видів. Але тепер, через 15 років підозр, вчені офіційно підтвердили існування третього виду, пише IFLScience.

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Скільки видів мант мешкає на Землі

Новий вид, за словами вчених, отримав назву Mobula yarae на честь Яри, водного духа з міфології корінних народів Бразилії. Відомо, що вид мешкає тільки у водах Атлантичного океану і є третім із відомих науці видів мант:

гігантська океанічна манта (Mobula birostris);

рифова манта (Mobula alfredi);

манта Mobula yarae.

За словами співзасновниці Фонду морської мегафауни, докторки Андреа Маршалла, нове відкриття багато в чому пов'язане з однією особиною. У 2009 році команда зробила революцію в науці про мант, розділивши єдиний відомий вид мант. Утім, уже тоді вчені підозрювали існування третього виду, що мешкає в Атлантичному океані — тепер учені отримали підтвердження цієї теорії.

Під час дослідження Маршалл вручну малювала різні види мант за власними підводними фотографіями. Загалом знадобилося 6 років, щоб ідентифікувати перші два види. Потім, порівнюючи їх з іншими зображеннями, вчені зрозуміли, що дивляться на зовсім інший вид.

Відкриття абсолютно нового виду мант

У 2024 році команда завершила формальний опис, об'єднавши генетичний аналіз і вивчення морфології — їм вдалося підтвердити існування третього виду.

Що стосується зовнішнього вигляду, новий вид має V-подібні білі плечові плями, які відрізняються від Т-подібних плям, що спостерігаються у M. birostris. У виду також світліше забарвлення навколо морди та очей порівняно з двома іншими видами. У представників виду також відсутні плями на нижньому боці, що простягаються до міжзяберних проміжків.

За словами дослідників, новий вид може сягати 5-6 метрів, подібно до гігантської океанічної манти, хоча деякі молоді особини, як показують спостереження, досягають лише 3-4 метрів, що характерно для рифових мант.

Порівняно з двома іншими видами, Mobula yarae частіше зустрічається в прибережних районах і естуаріях, які відрізняються від місць проживання Mobula birostris. Команда сподівається, що офіційне відкриття третього виду мант призведе до розробки стратегій з охорони природи як на міжнародному, так і на місцевому рівні. Зазначимо, що наразі океанічні манти наразі класифікуються як такі, що перебувають під загрозою зникнення, а рифові манти — як вразливі види.

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