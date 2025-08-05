В Иерусалиме нашли 2600-летнюю печать: она предупреждает о грядущем Судном дне

В Иерусалиме найдена 2600-летняя глиняная печать, которую историки связывают с библейским предупреждением о надвигающемся Судном дне.

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Найденный артефакт, который называется булла, относится к периоду Первого Храма. На нем была найдена надпись на древнееврейском: “Принадлежит Иедайе (сыну) Асаягу”. Также на самой печати сохранился отпечаток пальца. Историки предполагают, что этот отпечаток принадлежал одному из чиновников того времени в Иерусалиме, пишет Daily Mail.

Археологи также6 считают, что имя на древней печати связано со знаковым моментом из Библии, где повествуется о царе Иудеи Иосии. Именно он начал масштабные религиозные реформы после того, как нашел один свиток в Иерусалиме.

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Этот свиток, как предполагают ученые, был одной из версий Второзакония. В тексте описывались суровые проклятия за непослушание, среди которых был голод, война, изгнание и опустошение как самой страны, так и Храма.

Согласно легенде, когда послание из найденного свитка было прочитано вслух, царь Иосия был настолько испуган, что разорвал свои одежды. Также он собрал группу доверенных лиц, среди которых был человек по имени Асаягу, чтобы избавить Иерусалим от языческих обрядов.

Теперь авторы исследования считают, что найденная печать с именем сына Асаягу, Иедайи, подтверждает историю о царе Иосии.

Историки отмечают, что это не только подтверждает библейские записи, но также указывает на поворотный момент в религиозной истории Иудеи.

“Очевидно, мы не уверены, что Асаягу, упомянутый на печати – это тот же самый человек, который упоминается в Библии. Но несколько подобных артефактов, найденных в районе Храмовой горы, носят библейские названия, и это имеет смысл, поскольку они не принадлежали простым людям”, - говорит один из руководителей исследования Захи Двира.

Кроме этого, ученые выяснили, что отметки на обратной стороне печати указывают на то, что она использовалась для фиксации сумки или другого контейнера для хранения, который перевязывался шнуром. Стиль написания самого послания ученые связали с поздним периодом Первого Храма, примерно к концу VII — началу VI века до н. э.

Первый Храм – это еврейский храм в Иерусалиме, строительство которого описано в библейских книгах 3 Книга Царств. Согласно Библии, храм был воздвигнут в период наивысшего проявления национального единства еврейского народа, в царствование Соломона.

Напомним, потерянный фрагмент перевода Библии возрастом 1750 лет найден в библиотеке Ватикана. Утраченный текст обнаружили с помощью ультрафиолетовой фотографии.