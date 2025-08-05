У Єрусалимі знайшли 2600-річну печатку: вона попереджає про прийдешній Судний день

У Єрусалимі знайдена 2600-річна глиняна печатка, яку історики пов'язують із біблійним попередженням про Судний день, що насувається.

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Знайдений артефакт, який називається булла, належить до періоду Першого Храму. На ньому було знайдено напис давньоєврейською: "Належить Ієдайї (синові) Асаягу". Також на самій печатці зберігся відбиток пальця. Історики припускають, що цей відбиток належав одному з чиновників того часу в Єрусалимі, пише Daily Mail.

Археологи також6 вважають, що ім'я на стародавній печатці пов'язане зі знаковим моментом із Біблії, де розповідається про царя Юдеї Йосію. Саме він розпочав масштабні релігійні реформи після того, як знайшов один сувій у Єрусалимі.

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Цей сувій, як припускають учені, був однією з версій Второзаконня. У тексті описувалися суворі прокляття за непослух, серед яких був голод, війна, вигнання і спустошення як самої країни, так і Храму.

Згідно з легендою, коли послання зі знайденого сувою було прочитано вголос, цар Йосія був настільки переляканий, що розірвав свій одяг. Також він зібрав групу довірених осіб, серед яких був чоловік на ім'я Асаягу, щоб позбавити Єрусалим язичницьких обрядів.

Тепер автори дослідження вважають, що знайдена печатка з ім'ям сина Асаягу, Ієдайї, підтверджує історію про царя Йосипа.

Історики зазначають, що це не тільки підтверджує біблійні записи, а й вказує на поворотний момент у релігійній історії Юдеї.

"Очевидно, ми не впевнені, що Асаягу, згаданий на печатці, — це та сама людина, яка згадується в Біблії. Але кілька подібних артефактів, знайдених у районі Храмової гори, мають біблійні назви, і це має сенс, оскільки вони не належали простим людям", — каже один із керівників дослідження Захі Двіра.

Крім цього, науковці з'ясували, що позначки на зворотному боці печатки вказують на те, що її використовували для фіксації сумки або іншого контейнера для зберігання, який перев'язували шнуром. Стиль написання самого послання вчені пов'язали з пізнім періодом Першого Храму, приблизно до кінця VII — початку VI століття до н. е.

Перший Храм — це єврейський храм у Єрусалимі, будівництво якого описано в біблійних книгах 3 Книга Царств. Згідно з Біблією, храм було споруджено в період найвищого прояву національної єдності єврейського народу, за царювання Соломона.

Нагадаємо, втрачений фрагмент перекладу Біблії віком 1750 років знайдено в бібліотеці Ватикану. Втрачений текст виявили за допомогою ультрафіолетової фотографії.