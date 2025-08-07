Размер имеет значение: новые виды тарантулов имеют самую длинную "ногу" для спаривания (фото)

Ученые обнаружили четыре новых вида тарантулов и оказалось, что самцы имеют чрезвычайно длинные гениталии. Исследователи считают, что они позволяют самцам тарантулов, находится на расстоянии от самок во время спаривания, ведь последние могут их съесть.

Ученые обнаружили на территории Аравийского полуострова, а также Сомали в Африке, четыре ранее неизвестных вида тарантулов. При этом исследователям пришлось создать новый род пауков, ведь самцы обнаруженных тарантулов имеют очень длинные гениталии, которых нет у других видов. Исследование опубликовано в журнале ZooKeys, пишет Live Science.

Технически у тарантулов нет пениса, а вместо этого у них есть специализированные придатки, известные как щупики, которые самцы тарантулов используют для передачи спермы самке во время спаривания. Обычно эти гениталии в 1,5–2 раза длиннее их головы и тела вместе взятых. Но щупики новых тарантулов в четыре раза длиннее их тела и почти вдвое короче их самых длинных лап. Ученые говорят, что это самые длинные щупики у самцов среди всех известных видов тарантулов.

Тарантул вида Satyrex ferox Фото: Live Science

Из-за того, что новые пауки не похожи на других представители известных родов, ученым пришлось создать новый род тарантулов, куда пометили 4 новых вида. Этот род был назван Satyrex, что объединяет слова "satyr" и "rex". Последнее слово на латыни означает "король", а первое – это название существа из древнегреческой мифологии под названием сатир. Эти существа имели половину тела человека и половину тела козла, при этом сатиров часто изображают с крупными гениталиями.

Гениталии новых видов тарантулов Фото: Live Science

Четыре новых вида тарантулов были обнаружены на Аравийском полуострове и в Сомали, в Африке. Вид Satyrex arabicus обнаружен в Саудовской Аравии, вид Satyrex ferox в Йемене и Омане, а виды Satyrex somalicus и Satyrex speciosus в Сомали. Все четыре вида живут в норах и между камнями.

Самыми крупными и агрессивными являются тарантулы вида Satyrex ferox. Размах лап у самцов и самок вида составляет примерно 14 см, а щупики у самцов имеют длину 5 см.

Ученые считают, что такие длинные гениталии позволяют самцам тарантулов держаться подальше во время спаривания от самок, которые поедают своих партнеров во время процесса размножения.

Но пока это лишь предварительное предположение и для окончательных выводов необходимо провести дополнительные наблюдения за брачным поведением новых видов тарантулов.

