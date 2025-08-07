Розмір має значення: нові види тарантулів мають найдовшу "ногу" для спарювання (фото)

Вчені виявили чотири нові види тарантулів і виявилося, що самці мають надзвичайно довгі геніталії. Дослідники вважають, що вони дають змогу самцям тарантулів, перебувати на відстані від самок під час спаровування, адже останні можуть їх з'їсти.

Related video

Учені виявили на території Аравійського півострова, а також Сомалі в Африці, чотири раніше невідомі види тарантулів. При цьому дослідникам довелося створити новий рід павуків, адже самці виявлених тарантулів мають дуже довгі геніталії, яких немає в інших видів. Дослідження опубліковано в журналі ZooKeys, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Технічно тарантули не мають пеніса, а натомість у них є спеціалізовані придатки, відомі як щупики, які самці тарантулів використовують для передачі сперми самці під час спаровування. Зазвичай ці геніталії в 1,5-2 рази довші за їхню голову і тіло разом узяті. Але щупики нових тарантулів у чотири рази довші за їхнє тіло і майже вдвічі коротші за їхні найдовші лапи. Вчені кажуть, що це найдовші щупики у самців серед усіх відомих видів тарантулів.

Тарантул виду Satyrex ferox Фото: Live Science

Через те, що нові павуки не схожі на інших представників відомих родів, вченим довелося створити новий рід тарантулів, куди помітили 4 нових види. Цей рід був названий Satyrex, що об'єднує слова "satyr" і "rex". Останнє слово латиною означає "король", а перше — це назва істоти з давньогрецької міфології під назвою сатир. Ці істоти мали половину тіла людини і половину тіла цапа, при цьому сатирів часто зображають із великими геніталіями.

Геніталії нових видів тарантулів Фото: Live Science

Чотири нових види тарантулів було виявлено на Аравійському півострові та в Сомалі, в Африці. Вид Satyrex arabicus виявлено в Саудівській Аравії, вид Satyrex ferox у Ємені та Омані, а види Satyrex somalicus і Satyrex speciosus у Сомалі. Усі чотири види живуть у норах і між камінням.

Найбільшими та найагресивнішими є тарантули виду Satyrex ferox. Розмах лап у самців і самок виду становить приблизно 14 см, а щупики у самців мають довжину 5 см.

Учені вважають, що такі довгі геніталії дають змогу самцям тарантулів триматися якомога далі під час спарювання від самок, які поїдають своїх партнерів під час процесу розмноження.

Але поки що це лише попереднє припущення і для остаточних висновків необхідно провести додаткові спостереження за шлюбною поведінкою нових видів тарантулів.

Як уже писав Фокус, вчені виявили, що втрата 25% лап зовсім не здатна уповільнити пересування тарантулів.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що ймовірність померти від падіння астероїда вища, ніж від сказу.