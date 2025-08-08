Почему немеют конечности: ученые объяснили, когда можно не волноваться

Почти все сталкивались с моментами, когда нога или рука внезапно становятся онемевшими и нечувствительными, будто они больше не являются частью вашего тела. Эта временная потеря чувствительности обычно возникает, когда нервы сжимаются из-за того, как вы сидите или лежите.

Хотя обычно это не опасно, понимание причин такого явления — и того, когда оно может сигнализировать о чем-то более серьезном — может помочь вам понять, достаточно ли просто изменить положение или следует обратиться к специалистам, пишет IFLScience.

Исследователи объясняют, что это ощущение, медицински известное как парестезия, возникает, когда нервы сжимаются или "раздавливаются", прерывая сигналы между мозгом и мышцами. Захари Гиллен, доцент кафедры физиологии физических упражнений Университета Миссисипи, отмечает, что, вопреки распространенному мнению, это не вызвано недостаточным кровообращением.

Вместо этого это можно сравнить с наступанием на шланг — поток информации временно блокируется. Гиллен указывает, что когда мозг не может нормально общаться с мышцей, часть тела может испытывать онемение, вялость или даже временный паралич. Привычное ощущение "мурашек", которое возникает после этого, является признаком того, что связь с нервом восстанавливается.

Самой распространенной причиной временного онемения конечности является сдавливание нерва, но постоянное онемение может иметь и другие объяснения. Роберт Шмерлинг из Harvard Health Publishing объясняет, что к периферической невропатии относится более 100 заболеваний, которые поражают около 20 миллионов человек.

Почти треть этих случаев приходится на диабет, что иногда является первым заметным симптомом. Невропатия также может быть следствием заболеваний печени, почек или щитовидной железы, сосудистых проблем, дефицита витаминов (особенно В12 и В6), приема определенных лекарств, воздействия токсинов, таких как свинец или ртуть, а также чрезмерного употребления алкоголя.

Алкоголь может повреждать нервы непосредственно и опосредованно, нарушая усвоение питательных веществ. В некоторых случаях нерв может быть сжат в течение длительного времени, например во время глубокого сна после употребления алкоголя, что приводит к симптомам, которые длятся дни или недели. Тем не менее почти в трети случаев четкой причины так и не удается установить.

Для большинства людей онемение конечностей является безвредным и проходит в течение нескольких минут после изменения положения. Но если онемение, покалывание или слабость не проходят, особенно если это влияет на вашу способность ходить или держать предметы, необходимо обратиться к специалистам.

Как советует Шмерлинг, длительные или необъяснимые ощущения следует немедленно проверить. Хотя вы не можете полностью предотвратить случайное сжатие нервов, простые движения обычно восстанавливают нормальную функцию.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.