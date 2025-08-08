Чому німіють кінцівки: вчені пояснили, коли можна не хвилюватися

Майже всі стикалися з моментами, коли нога чи рука раптово стають онімілими і нечутливими, ніби вони більше не є частиною вашого тіла. Ця тимчасова втрата чутливості зазвичай виникає, коли нерви стискаються через те, як ви сидите або лежите.

Хоча зазвичай це не є небезпечним, розуміння причин такого явища — і того, коли воно може сигналізувати про щось серйозніше — може допомогти вам зрозуміти, чи достатньо просто змінити положення, чи слід звернутися до фахівців, пише IFLScience.

Дослідники пояснюють, що це відчуття, медично відоме як парестезія, виникає, коли нерви стискаються або "розчавлюються", перериваючи сигнали між мозком і м'язами. Захарі Гіллен, доцент кафедри фізіології фізичних вправ Університету Міссісіпі, зазначає, що, всупереч поширеній думці, це не спричинено недостатнім кровообігом.

Натомість це можна порівняти з наступанням на шланг — потік інформації тимчасово блокується. Гіллен вказує, що коли мозок не може нормально спілкуватися з м'язом, частина тіла може відчувати оніміння, млявість або навіть тимчасовий параліч. Звичне відчуття "мурашок", яке виникає після цього, є ознакою того, що зв'язок з нервом відновлюється.

Найпоширенішою причиною тимчасового оніміння кінцівки є здавлення нерва, але постійне оніміння може мати й інші пояснення. Роберт Шмерлінг з Harvard Health Publishing пояснює, що до периферичної невропатії належить понад 100 захворювань, які вражають близько 20 мільйонів людей.

Майже третина цих випадків припадає на діабет, що іноді є першим помітним симптомом. Невропатія також може бути наслідком захворювань печінки, нирок або щитовидної залози, судинних проблем, дефіциту вітамінів (особливо В12 і В6), прийому певних ліків, впливу токсинів, таких як свинець або ртуть, а також надмірного вживання алкоголю.

Алкоголь може пошкоджувати нерви безпосередньо та опосередковано, порушуючи засвоєння поживних речовин. У деяких випадках нерв може бути стиснутий впродовж тривалого часу, наприклад під час глибокого сну після вживання алкоголю, що призводить до симптомів, які тривають дні або тижні. Проте майже в третині випадків чіткої причини так і не вдається встановити.

Для більшості людей оніміння кінцівок є нешкідливим і проходить впродовж кількох хвилин після зміни положення. Але якщо оніміння, поколювання або слабкість не проходять, особливо якщо це впливає на вашу здатність ходити або тримати предмети, необхідно звернутися до фахівців.

Як радить Шмерлінг, тривалі або незрозумілі відчуття слід негайно перевірити. Хоча ви не можете повністю запобігти випадковому стисканню нервів, прості рухи зазвичай відновлюють нормальну функцію.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.