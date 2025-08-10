Наш мозг симулирует реальность вокруг: ученые рассказали, как это происходит

Наш разум создает мир вокруг из сырых сенсорных обрывков и прошлого опыта, а не из реальности, заявили ученые. Каждый звук, вид и прикосновение фильтруются через прогнозы, которые делает мозг, но они могут быть далекими от настоящего.

Такой короткий путь между сигналами извне и обработкой мозга экономит время, но также означает, что никто не видит реальность такой, какая она есть, сообщает BBC Science Focus. Вместо этого каждый человек живет в своей персонализированной версии, построенной из воспоминаний и ожиданий.

Подобный процесс прогнозирования объясняет, почему восприятие может вмиг превратиться в иллюзию у некоторых людей. Будь то неправильное восприятие текста песни, видение красного цвета на сером нарисованном яблоке или заполнение пропущенных частей изображения, мозг постоянно делает предположения — и часто он угадывает. Но когда эти догадки оказываются неверными, результатом может быть серьезное искажение того, что мы привыкли считать реальностью. В крайних случаях, таких как яркие галлюцинации, это все еще тот же механизм, который обычно служит нам во благо, но в такой ситуации обращается против своего владельца. Разница между обычным восприятием и иллюзией заключается не в наличии догадок, а в том, насколько теории мозга перекрывают поступающие данные.

Контроль над окружающим миром тоже отчасти является иллюзией, считают ученые. Люди нажимают кнопки плацебо на перекрестках и термостатах, потому что ожидают, что они будут работать. И наоборот, когда мозг получает приказ действовать, он может приуменьшить личную ответственность, приглушая осознание последствий. Это гибкое чувство показывает, что контроль над чем-либо — это не только само действие, но и то, что мозг считает им. Обучение и опыт могут изменить это убеждение, усиливая осознание ситуации и ответственность за решение, даже находясь под командованием другого человека, показали исследования.

Хотя наша способность различать язык тела зарождалась на протяжении тысячелетий, каждый человек все равно по-разному способен увидеть одну и ту же эмоцию

Интерпретация реакций других людей работает примерно так же. Язык тела не является универсальным; это диалект, сформированный ритмами движений. Люди более точно читают эмоции у тех, кто соответствует их собственному темпу, будь то походка, жесты или поза. Несоответствия могут порождать недопонимание — между поколениями, культурами и на более глубоком уровне — нейротипами. Одна сторона может испытывать недостаток эмпатии, но обе могут просто говорить на разных невербальных языках, каждый из которых декодируется через призму предварительных ожиданий мозга, который трактует все на свой лад.

И так же, как он конструирует внешний мир, мозг строит и нашу внутреннюю теорию о себе. Уверенность — это не столько показатель навыков, сколько отражение прошлых результатов. Успех укрепляет нашу веру в свои способности, подпитывая настойчивость; неудача может зародить сомнения, отбивая желание прилагать усилия в будущем. Со временем эти ментальные модели формируют личность не меньше, чем любые реальные достижения. Осознание того, что эти "самопортреты" — это теории, а не неизменные истины, дает людям возможность переписать их, заменив унаследованные сомнения стойкой уверенностью, таким образом побеждая свои внутренние проблемы.

