Диск Сабу: 5000-летняя египетская каменная чаша почти 100 лет озадачивает ученых (фото)

Этот уникальный артефакт в форме диска, найденный в египетской гробнице, уже почти столетие озадачивает археологов, ведь они не могут понять, для чего его использовали.

Related video

Каменная скульптура в виде диска, получившая названием диск Сабу, была впервые обнаружена в 1936 году в гробнице древнеегипетского чиновника по имени Сабу, который умер примерно 5000 лет назад во времена Первой египетской династии. Гробница находится в некрополе Саккара. Когда диск обнаружили, он был разломан на части. Позже его реставрировали и сейчас он находится Египетском музее в Каире, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Диск Сабу был обнаружен в мастабе Сабу, то есть прямоугольной гробнице плоской крышей, британским египтологом Уолтером Эмери. Согласно записям Эмери, погребальная камера была разграблена. Но скелет Сабу был нетронутым в деревянном гробу, а его гробница была заполнена десятками каменных и керамических сосудов, кремневыми и медными орудиями, останками двух быков и там же был уникальный сосуд в виде диска.

Диск Сабу представляет собой трехдольную чашу диаметром 61 см и высотой 10 см. Чаша была создана из мета-алеврита, осадочной породы, подвергшейся высокой температуре и давлению.

По словам египетского археолога Али Эль-Хули, плоские и широкие каменные чаши были распространены в эпоху Первой и Третьей династий Древнего Египта. Но эта конкретная чаша, найденная в гробнице Сабу, необычна из-за наличия трех тонких изогнутых к центру пластин цилиндрической вставке посередине. Если смотреть сверху, то диск Сабу напоминает колпак на колесо.

Диск Сабу представляет собой трехдольную чашу диаметром 61 см и высотой 10 см Фото: Live Science

Уникальный дизайн диска Сабу породил множество теорий о его предназначении, но никто точно не может сказать, для чего использовали этот древний артефакт. Одна из недавних теорий предполагает, что диск использовали в сосуде для приготовления пива.

Но некоторые ученые считают, что наиболее вероятное объяснение состоит в том, что диск Сабу имел то же назначение, что и другие широкие плоские чаши в древнеегипетской культуре. Вероятно, в нем хранили еду или масло. Но хрупкость мета-алеврита позволяет предположить, что чаша не предназначалась для повседневного использования и, возможно, была помещена в гробницу Сабу, чтобы умерший мог использовать ее в загробной жизни.

Как уже писал Фокус, цивилизация майя была более многочисленной, чем считалось и насчитывала 16 млн человек. Новое исследование показало, что численность населения цивилизации майя была выше, чем считалось ранее. Также ученые выяснили, что у майя не было раздробленных городов-государств, а скорее это была взаимосвязанная цивилизация, охватывающая городские и сельские районы.

Также Фокус писал о том, что ученые реставрировали головной убор римского солдата, который он носит во время службы в Древнем Египте более 2000 лет назад.