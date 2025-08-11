Диск Сабу: 5000-річна єгипетська кам'яна чаша майже 100 років спантеличує вчених (фото)

Цей унікальний артефакт у формі диска, знайдений у єгипетській гробниці, вже майже століття спантеличує археологів, адже вони не можуть зрозуміти, для чого його використовували.

Кам'яна скульптура у вигляді диска, що отримала назву диск Сабу, була вперше виявлена 1936 року в гробниці давньоєгипетського чиновника на ім'я Сабу, який помер приблизно 5000 років тому за часів Першої єгипетської династії. Гробниця розташована в некрополі Саккара. Коли диск виявили, він був розламаний на частини. Пізніше його реставрували і зараз він знаходиться в Єгипетському музеї в Каїрі, пише Live Science.

Диск Сабу був виявлений у мастабі Сабу, тобто прямокутній гробниці з плоским дахом, британським єгиптологом Волтером Емері. Згідно із записами Емері, похоронна камера була розграбована. Але скелет Сабу був недоторканим у дерев'яній труні, а його гробниця була заповнена десятками кам'яних і керамічних судин, крем'яними і мідними знаряддями, рештками двох биків, і там же була унікальна посудина у вигляді диска.

Диск Сабу являє собою тридольну чашу діаметром 61 см і висотою 10 см. Чашу було створено з мета-алевриту, осадової породи, що зазнала високої температури і тиску.

За словами єгипетського археолога Алі Ель-Хулі, плоскі і широкі кам'яні чаші були поширені в епоху Першої і Третьої династій Стародавнього Єгипту. Але ця конкретна чаша, знайдена в гробниці Сабу, незвичайна через наявність трьох тонких вигнутих до центру пластин з циліндричною вставкою посередині. Якщо дивитися зверху, то диск Сабу нагадує ковпак на колесо.

Унікальний дизайн диска Сабу породив безліч теорій про його призначення, але ніхто точно не може сказати, для чого використовували цей стародавній артефакт. Одна з недавніх теорій припускає, що диск використовували в посудині для приготування пива.

Але деякі вчені вважають, що найімовірніше пояснення полягає в тому, що диск Сабу мав те саме призначення, що й інші широкі плоскі чаші в давньоєгипетській культурі. Ймовірно, у ньому зберігали їжу або олію. Але крихкість мета-алевриту дає змогу припустити, що чаша не призначалася для повсякденного використання і, можливо, її помістили в гробницю Сабу, щоб померлий міг використовувати її в загробному житті.

