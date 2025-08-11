Ситуация ухудшается: континенты быстро теряют воду и это повышает уровень мирового океана

Неконтролируемый забор грунтовых вод и изменение климата привели к значительному высыханию континентов за последние 22 года. 101 страна теперь теряет пресную воду, которая попадает в океан.

Ученые выяснили, что за последние 22 года континенты потеряли так много воды, что превзошли ледниковые щиты и стали основным фактором повышения уровня мирового океана. Как показывает исследование, опубликованное в журнале Science Advances, почти 70% потери воды связаны с неконтролируемым забором грунтовых вод. В сочетании с растущей скоростью испарения, вызванного изменением климата, это привело к тому, что быстро высыхающие районы объединились в четыре мега-сухих региона на планете. Ученые говорят, что ситуация постоянно ухудшается, пишет Live Science.

Для измерения высыхания континентов ученые использовали данные со спутников, реагирующих на небольшие изменения массы Земли. Гравитационное притяжение тянет спутники вниз, когда территория набирает воду, и возвращает их на исходную орбиту, когда вода теряется.

Очаги высыхания обычно представляют собой регионы с крупными водоносными горизонтами, которые люди активно эксплуатировали десятилетиями, что означает высокие темпы потери воды. К таким очагам относятся Великая Китайская равнина, северо-запад Индии и Калифорнийская долина. Эти районы потеряли огромное количество воды из-за деятельности человека и испарения. Эта вода либо попадает в реки, которые в конечном итоге попадают в океан, либо выпадает в виде дождя над океаном, что в конечном итоге приводит к повышению уровня мирового океана.

Ученые говорят, что сухие районы быстро расширяются, и многие из них объединяются. Авторы исследования назвали эти территории размером с континент мега-сухими регионами. Один находится в южной Азии, другой охватывает Аляску, север Канады и север России, третий охватывает Западную Европу, а четвертый — юго-запад Северной Америки и Центральную Америку. Пока точно неясно, почему в Южном полушарии нет мега-сухих регионов.

Исследователи обнаружили, что 101 страна, где проживает 75% населения мира, теряет пресную воду последние 22 года. Последствия этого очень серьезные, ведь континентальное высыхание влияет на производство продовольствия, биоразнообразие, уровень океана и образ жизни людей. По мере того, как планета нагревается, для орошения сельскохозяйственных культур и обеспечения населения потребуется все больше подземных вод, что вынуждает людей все глубже бурить водоносные горизонты. Ученые считают, что необходимо пересмотреть текущие усилия по управлению водными ресурсами.

Истощение подземных вод невозможно обратить вспять, но изменения в водопользовании могут иметь большое значение, говорят ученые.

Лесные пожары стали сильнее и чаще, что является прямым следствием потери воды и повышения температуры. Многие регионы также испытывают нехватку воды, а уровень мирового океана за последние 25 лет поднялся на 9 сантиметров. Это следствие потери воды континентами, говорят ученые.

