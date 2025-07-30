Самые редкие медведи в мире проходят сотни километров по жаре в поисках воды: их засняли с малышом

Исследователи установили фотоловушки в монгольской пустыне с экстремальным климатом и их старания увенчались успехом. В кадр попал не только самый редкий медведь на планете, но и его очаровательный потомок.

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Гобийские медведи – самый уязвимый из всех восьми видов медведей, обитающих на Земле. Считается, что представители этого вида приспособились к жизни в пустыне Гоби в Монголии, где царят экстремальные температуры и невероятно мало воды, пишет IFLScience.

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Самый редкий медведь в мире

Исследователи предполагают, что во всем мире осталось всего около 40 представителей гобийских медведей. К счастью, недавно съемочной группе удалось заснять уникальное видео с гобийскими медведями.

Во время съемок сериала "Дикие" для Apple TV+ команда установила фотоловушки в отдаленном уголке планеты – пустыне Гоби в Монголии – надеясь запечатлеть на камеру гобийского медведя. Усилия исследователей увенчались успехом – на видео попал не один, а сразу два гобийских медведя. Более того, съемочной группе не просто удалось запечатлеть гобийских медведей в экстремальных условиях, на видео также видно детеныша, который дает надежду на выживание целого вида.

Самый уязвимый медведь на Земле

Оставшиеся гобийские медведи (Ursus arctos gobiensis) являются подвидом бурых медведей и обитают в пустыне Гоби на юго-западе Монголии. Здесь они также известны как "мазаалай".

Представители этого вида считаются единственными в мире медведями, которым удалось приспособиться к жизни в условиях столь экстремально жаркого пустынного климата. Отметим, что медведи в основном обитают вокруг трех оазисов на территории, известной как Большая Гобийская строго охраняемая территория (GGSPA), которая была создана в 1976 году для защиты флоры и фауны этого региона.

Чем питается самый редкий медведь в мире

По словам исследователей, рацион гобийских медведей может показаться слегка необычным – эти крупные всеядные животные в основном питаются частями дикого ревеня, злаками и диким луком. Считается, что лишь около 1 процента% их рациона составляют продукты животного происхождения.

К слову, ранее ученые уже рассказывали о гобийских медведях – тогда речь шла о животном, которому пришлось пройти 160 километров по пустыне в поисках воды.

По словам Дэвида Аттенборо, жизнь в пустыне Гоби превратила этих медведей в одних из самых выносливых животных на Земле, которые делают все, чтобы выжить в экстремальных условиях. Отметим, что в переводе с монгольского "Гоби" означает "безводное место". В этом и заключается основная проблема этого вида: источники воды могут находиться на расстоянии сотен километров друг от друга.

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